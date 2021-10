Los mejores crisantemos para nuestros difuntos

Como cada año con motivo del Día de Todos los Santos, Suministros Tripiana se engalana para ofrecer a sus clientes las plantas de mayor calidad a los mejores precios para que puedan rendir homenaje a sus seres queridos ya fallecidos. Los crisantemos, por su significado, son los protagonistas en estas fechas.

Originario de Asia, el crisantemo es la planta más típica para conmemorar esta emotiva jornada porque representa la longevidad y la eternidad, en referencia a las personas queridas que han fallecido. En la mayoría de las religiones se considera que la muerte no es el final, sino el comienzo de otra etapa, no necesariamente peor ni tampoco mejor; simplemente, diferente. Una sensación con la que no solemos coincidir al perder a un ser querido... Sin embargo, hay algo que sí es seguro: en su corazón, en su memoria, ellos permanecerán siempre vivos.

La cristalización de este sentimiento se pone de manifiesto cada año en el Día de Difuntos. Tradicionalmente, las plantas y las flores son la forma más bella de recordar a nuestros seres queridos. Su viveza y simbología representan las mejores metáforas para expresar nuestros sentimientos hacia ellos. Desde el número 7 de la Calle Javier Sanz de la capital almeriense, Suministros Tripiana acerca esta posibilidad a todos los bolsillos con las plantas de mayor calidad del mercado a los mejores precios.

Para facilitar su compra, Suministros Tripiana continúa con su promoción especial 3x2 (lleve 3 plantas y pague 2), que mantiene desde hace más de un año, para que sus productos de calidad estén al alcance de todos y nadie se quede sin su ofrenda floral con la que agasajar a sus allegados en este día tan destacado. La empresa anima a llenar de luz y de color los camposantos, sinónimos de tristeza y pesadumbre durante el resto del año, para conmemorar que aquellas personas que amamos en el transcurso de su vida continúan vivas en nuestro recuerdo.

“Las plantas son seres vivos, capaces de evocar y canalizar los sentimientos más hermosos de las personas; por eso están siempre presentes en las ceremonias más importantes de nuestras vidas”, explica el gerente de Suministros Tripiana, Juan José Tripiana. “En el Día de Todos los Santos, las plantas y las flores cumplen una labor muy importante desde el punto de vista social: nos ayudan a mantener vivos en el recuerdo a nuestros familiares y amigos, un gesto que alimenta su espíritu y enriquece nuestra alma. Es un homenaje para los fallecidos y también para los vivos”, recalca.

Sorteo de un viaje valorado en 1.000 euros y una cesta de Navidad

La celebración del Día de Todos coincide con el arranque de una campaña promocional en la que participa Suministros Tripiana junto a numerosos comercios de Almería, con la que quieren premiar la fidelidad de los consumidores.

Por un lado, un viaje valorado en 1.000 euros; y por otro, una cesta de Navidad cargada de productos típicos almerienses. Los clientes que realicen una compra de hasta 5 euros, podrán participar en el sorteo de la cesta de Navidad; si la compra es de 12 euros o más, el cliente tendrá, además, la posibilidad de ganar el viaje valorado en 1.000 euros.

Para poder participar, Suministros Tripiana ofrecerá cupones, tanto para uno como para otro sorteo, con los que los clientes podrán identificarse y conocer si han sido los ganadores cuando se realicen ambos sorteos, que están previstos para los días previos a la celebración navideña.

Un referente, también el 1 de noviembre

La empresa que dirige Juan José Tripiana es un referente en la provincia, con el mejor surtido de plantas para cada época y momento del año, así como de los productos necesarios para su crecimiento y desarrollo.

Además de las plantas para homenajear a los seres queridos, Suministros Tripiana dispone de una gran variedad de adornos y elementos decorativos para el hogar, tanto de interior como de exterior, con motivo de la celebración de Halloween, con forma de calabaza, calaveras o fantasmas, que darán un toque escalofriantemente fascinante al salón de su casa, a la terraza o al jardín.

Origen de la celebración

El ritual del Día de Todos los Santos está marcado por la visita al cementerio para expresar nuestros sentimientos hacia aquellos allegados que hemos perdido. La tradición está ligada a una ofrenda floral, una costumbre que tiene su origen a mediados del siglo IX, cuando el Papa Gregorio IV decidió extender la celebración del 1 de noviembre a toda la Iglesia católica conmemorando a todos aquellos difuntos, que aun habiendo superado el purgatorio, se habían santificado plenamente consiguiendo la vida eterna en presencia de Dios. Esto explica el origen de su nombre ya que en esta fiesta se rinde también tributo a los santos que no han sido canonizados pero viven en presencia de Dios.