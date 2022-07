El exministro Nadal realza la 'tarea bien hecha' de Almería: exportación y competitividad

Una amplia representación del tejido empresarial almeriense participaba este martes en una nueva edición de Diálogos para el Desarrollo, organizada por la Fundación para la Excelencia Empresarial que preside Enrique de los Ríos, y protagonizada por Álvaro Nadal, exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, y el economista, autor y profesor de la Universidad de Alcalá, José Carlos Díez.

Nadal, previamente al encuentro, destacaba la vocación exportadora de Almería e invitaba a poner más énfasis, tanto en el discurso político como mediático, en la relevancia de la exportación para España, "la base de la riqueza de este país está en su exportación, Andalucía está con Madrid como segunda región exportadora de España y Almería es la segunda exportadora andaluza, estamos hablando de unos centros de riqueza y de avance más impresionantes de España que hay que cuidar". El exministro hacía referencia a la crisis actual y el impacto de la pandemia, y en el caso de la segunda ponía en valor el comportamiento del sector agroalimentario almeriense y español, en general: "Yo, que estoy en Reino Unido, he visto cómo la fortaleza del sector agroalimentario español sigue estando ahí, a pesar del Brexit". Nadal apuntaba que los costes es un elemento esencial de la competitividad, pero no el único: "Aquí también se compite con una capacidad logística impresionante, con unos métodos de producción que son la envidia del mundo y una gran calidad, no solo en el sector agroalimentario, también en el de la piedra y el turismo y, todo esto, hay que cuidarlo". En esta línea, Álvaro Nada remarcaba: "En España hace falta un discurso en el que vuelvan a aparecer las palabras exportación y competitividad como los ejes de nuestro análisis económico. Hay que centrar el tiro en esas empresas que, seguro que no son las más grandes del país, tienen un gran potencial de venta". Respecto a las infraestructuras y comunicaciones, el exministro calificaba como clave el Corredor Mediterráneo porque abarataría costes de transporte y amortiguaría el shock que está viviendo la economía mundial.

Para Álvaro Nadal, la economía española tiene luces y sombras. Aseguraba que los últimos datos de empleo han sido bastante buenos, pero que los de la inflación son malos en comparación con otros países. “El riesgo para la economía de nuestro país es que haya efectos de segunda ronda, es decir, que una vez que suben los precios todo el mundo intente evitar perder su poder adquisitivo: los trabajadores subiendo los salarios, las empresas subiendo sus precios o el sector público entrando en déficit. En España tenemos una cierta tendencia a que esto ocurra así y por eso debemos mantener una cierta disciplina social para que todo el mundo asuma su parte de coste”.

Por su parte José Carlos Díaz recordaba que esta crisis es muy diferente a las dos anteriores. "Es una crisis energética más parecida a la de los 70, muy focalizada en el gas", y apuntaba que a corto plazo vamos a tener un verano muy bueno con hoteles con alta ocupación, festivales de música por toda España…, pero que de cara al otoño llega el problema. “Putin ya ha cortado el suministro de gas por el norte y Alemania ya ha decretado emergencia 2 en energía. Estamos viendo cosas que no veíamos en Europa desde 1945. ¡Es una guerra!”, añadía. Para Díez, la única solución para salir de este shock es que se pare la guerra porque el corte de gas afectaría no solo a la energía sino también al sector financiero y económico. “Es un escenario muy complicado”, puntualizaba el economista.

En cuanto a la economía española, tan afectada por la inflación, Díez sostiene que las políticas monetarias a aplicar es subir los tipos, pero no puede ser de manera muy brusca porque provocaría una crisis de deuda. “Sabemos que para luchar contra la inflación se debe aplicar una política monetaria y fiscal neutral, pero nos llevaría a ese aumento de la deuda. Con lo cual, vamos a tener inflaciones más altas de las deseadas durante un periodo más amplio”.

Sobre las energías renovables, el economista considera que ahora mismo son “la salida”. “Necesitamos reducir la dependencia del gas, con lo cual todo lo que desarrollemos en solar y eólica en estos años irá a nuestro favor”, añadió.

Por último, Díez apuesta por Almería como una de las provincias de mayor éxito económico en los últimos años en España con un gran desarrollo en el sector agroalimentario. “Almería es líder en Europa en producción de alimentos bio con una demanda infinita en países como Alemania y Francia. Lo están haciendo muy bien aunque tienen un problema con el agua. Otro caso de éxito en la provincia es la empresa Cosentino, cómo de un producto primario como es una cantera de piedra, se ha creado una marca de éxito a nivel internacional”, apuntaba.