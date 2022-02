¿Qué sector almeriense se ha convertido en objeto de deseo para los fondos de inversión?

El campo almeriense viene viendo pasar un fenómeno que se está convirtiendo en ciertamente recurrente y del que poco o casi nada se habla, como es la incursión de fondos de inversión en el seno de empresas productoras y comercializadoras de la provincia, donde entran acaparando como mínimo el 51% de su accionariado y, por tanto, tomando el control de las mismas.

Diario de Almería ha ahondado sobre este fenómeno del que no se pueden establecer registros exactos, ya que un cambio en el accionariado solo debe notificarse a la hora de solicitar una subvención como un trámite más y tampoco tienen porqué trascender este tipo de operaciones, quedando en la privacidad de la compañía, aunque en la mayoría de los casos terminan trascendiendo este tipo de operaciones en este, un sector almeriense, en el que al final todos se conocen.

Fondos como Magnum, Abac, Nazca o Aurica ya han entrado en el accionariado de varias

Por poner ejemplos: Magnum, que adquirió la mayoría del capital social de Agrupapulpí; Abac, que entró en el capital de Agroponiente; Nazca; que adquirió una parte importante de la firma dedicada a las hierbas aromáticas Herbex; o Aurica, del Banco Sabadell y en el accionariado de Agrosol-Export, son algunos de esos ejemplos de fondos de inversión que en estos últimos años han entrado a formar parte de la comercialización de la provincia.

Fuentes cercanas a la administración en el ámbito de la agricultura confirman que este fenómeno es un hecho constatado. Estos grupos se han fijado, casi obcecado, con las empresas que tienen como figura jurídica una SA o una SL, ya que en el modelo cooperativista, el más extendido en la provincia de Almería, no tienen posibilidad de acceso. Es más, afirman que “no hay empresa en la provincia de Almería que no haya recibido al menos una proposición de compra, pero en la mayoría de los casos han sido directamente ofertas en firme”, aseguran.

Por tanto, al estar tan extendido el modelo social en muchas firmas del agro almeriense, el círculo se estrecha bastante. Y es que también hay interés con medianas empresas.

7-9%. Beneficio Es el margen en el que se mueven cada año, sobre el papel, las empresas agrarias

Sin duda, el interés real de estos fondos por entrar en el accionariado del agro almeriense no viene más que por los números. Una rentabilidad que casi roza el 10% no hay sector en el que se pueda alcanzar. Sabedores de eso, esta estrategia no solo se da en Almería, sino que se ha extendido ya por todo el mundo. Brasil o Argentina ya han visto cómo sus empresas dentro del sector primario han crecido exponencial por esta incursión.

En cuanto a procedencia, la mayoría son europeos y americanos, entrando cada vez más asiáticos y árabes. Sin embargo, también es cierto que estos fondos de inversión suelen ser muy heterogéneos, con integrantes de procedencias de todo el mundo, incluyéndose en algunos de ellos incluso a estados. Cabe recordar como este tipo de grupos comenzó a llegar a la provincia fijándose más en la industria auxiliar, y ahora eso ha cambiado por la producción, además de todo lo que incluye a energía renovables, donde prácticamente toda infraestructura y explotación de presente y a futuro ya tiene este origen.

La evolución de modelo almeriense ha sido meteórica en los últimos setenta años. De estar circunscrito a un ámbito muy pequeño, ha ido evolucionando a convertirse una potencia mundial, y ahora la paradoja es que el sector ve cómo un jubilado noruego o alemán se lucra de la actividad más importante para la economía almeriense. Y es que un fondo de inversión en realidad está compuesto por mucha gente, al igual que pasa con la bolsa, donde hay millones de personas dentro y en estos grupos también pueden estar incluidas incluso varios miles.