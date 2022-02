Seis meses sin caer una gota, Los Vélez puede estar ante su peor cosecha

Hace unas semanas, los sindicatos agrarios alertaban que de prolongarse la sequía actual, las pérdidas que se pueden producir en el sector agrario y ganadero van a ser innumerables, calificándose, incluso, de desastre. Y es que la provincia de Almería, al igual que el resto del país, está viviendo unos meses de sequía sin parangón. Hace mucho tiempo que no se registraban tan pocas precipitaciones. De hecho, incluso en el norte de España las reservas de agua embalsada están empezando a preocupar seriamente. Y claro, viajando al sur, esta situación es ya alarmante.

En Almería, una de las zonas más castigadas por depender directamente de la lluvia es la comarca de Los Vélez y sus cultivos de secano, donde destaca el cereal y, especialmente el almendro, que en su producción ecológica se ha convertido en el principal estandarte económico de la zona.

Además, si hay una zona en la que las precipitaciones han sido testimoniales, es esta, la zona norte almeriense, donde se está comprometiendo de manera peligrosa la cosecha de cereal, las plantaciones de almendros y la supervivencia de una cabaña ganadera que, además de no contar con alimento a campo abierto por la sequía, sus productores ven cómo les están subiendo también los insumos de manera considerable.

Esta subida de precios aparejados a la actividad en el sector primario está perjudicando también a unos hortícolas que, aunque están cosechando unas buenas cotizaciones en origen ya llevan meses en esta nueva realidad de subida de costes, y con unos márgenes mucho más ajustados.

La sequía que viven en este momento la comarca almeriense de Los Vélez queda perfectamente representada en el sentir de Juan Pedro Miravete, un agricultor socio de Coag Almería y dedicado a los frutos secos, además de a la ganadería, en el municipio de Vélez Blanco.

“Soy agricultor y ganadero. y es terrible ver cómo se me pierde la siembra por falta de agua. Y es que llevamos casi un año que no ha llovido bien, solo un poco. Y con el poco que ha llovido sembramos como lo hacemos todos los años, pero con esta cantidad se puede ver como en unos sitios ha brotado algo y en otros nada”, muestra el productor a través de un vídeo publicado en las redes sociales de Coag Almería para dar visibilidad a la situación, donde el protagonista recorre varias de sus fincas. En este caso una con almendros plantados este mismo año. “La tierra al no estar bien mojada, con la simiente que ha quedado somera en la tierra, ha tenido fuerza para nacer, pero la que está más profunda, donde no ha llegado la humedad, se ha hinchado y se ha perdido. Es un auténtico desastre”, lamenta Miravete.

En cuanto a la cabaña ganadera, Miravete asegura que “lo están pasando realmente mal. Los animales no pueden alimentarse de lo que hay en el monte porque está todo literalmente seco. Así que tienen que recurrir a otra fuente de alimentos, piensos, etc, teniendo en cuenta que la subida de precios en estos productos está terminando de empeorar toda la situación”.

Tal y como refleja Coag, las zonas afectadas se extienden por todo el norte de la provincia, desde la zona de Los Vélez (incluyendo los términos municipales de Vélez Rubio y Vélez Blanco); sierra de María y circundantes y Alto Almanzora.

La parte norte de la provincia es de por sí una zona con escasez de precipitaciones pero la situación comienza a ser ya irreversible después de que esta escasez se esté prolongando ya durante cinco meses que se convertirán en medio año sin llover de cumplirse las previsiones meteorológicas.

Tal es la situación de sequía, que se ha convertido en extrena, y no solo en la zona sureste, sino también en el resto del país. Es más, fuentes gubernamentales confirman que en las últimas cinco semanas “no ha habido pluviometría” suficiente y que las confederaciones hidrográficas y las cuencas hidrográficas están “en una situación “diferente”. En este contexto, esta misma semana, el ministro de agricultura Luis planas ha asegurado que “muy probablemente” discutirán sobre la sequía en el Consejo de Ministros del ramo que se celebrará dentro de 15 días en Bruselas con el fin de establecer posibles medidas.