La planta cementera de Gádor cesa su actividad tras 40 años en activo

"La situación del sector y las perspectivas de la industria frente a la nueva regulación europea sobre los derechos de emisión de CO2, a partir del año 2020, hacen totalmente necesario la adopción de una serie de medidas para asegurar el mantenimiento de la actividad de Cemex en España y su presencia en los diferentes mercados en los que viene operando", explicó la compañía en un comunicado poco después de informar a todos sus trabajadores sobre este nuevo horizonte, donde prevén tanto una importante reducción de su estructura, como el cese de actividad en las dos fábricas mencionadas. "Las negociaciones correspondientes con los trabajadores se iniciarán durante el mes de noviembre por lo que hasta ese momento no se facilitará más información", concluyen desde Cemex sobre un proceso del que se conocerá más en las próximas semanas y sobre el que los sindicatos se manifestaron también ayer y de manera inmediata. Por parte de FICA UGT Almería han mostrado el rechazo total a las drásticas medidas abrazadas por la dirección de la compañía, manifestando que en la asamblea de trabajadores que se ha convocado planificarán el calendario de movilizaciones en repulsa a las disposiciones que la empresa pretende llevar a cabo en el próximo mes. Igualmente, desde CCOO, desde donde piden a la empresa que se replantee su actitud e inicien las medidas oportunas para que se revierta esta situación. En torno a un centenar de personas perderán su empleo, que son los que trabajan directamente para la fábrica en estos momentos, eso sin contar otro centenar, o más, de manera indirecta y lo que generaba esta industria en su entorno. Según estudios de Cemex meses atrás, contabilizaba un aporte a la sociedad de la zona de en torno a 17 millones de euros en valor añadido al año.

"Es la peor noticia desde que soy alcaldesa"

La noticia del expediente de regulación de empleo y el cese de la actividad de manera total en la planta cementera de Gádor ha sido un jarro de agua fría en el municipio. Para su alcaldesa, se trata "de la peor noticia desde que llegué al cargo. Es muy duro, y ya no solo para nosotros, ya que aquí trabajan personas de otros lugares", lamenta la alcaldesa sobre una planta que ha sido un emblema para Gádor, una industria fuerte que ha generado un importante valor añadido durante más de 40 años y que ahora llega a su fin. "Voy a estar de parte de los trabajadores y ya me he puesto a disposición de ellos para ayudarles en lo que podamos desde el Ayuntamiento", subraya.