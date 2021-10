Una ‘plataforma petrolífera’ para criar y engordar pescado

Almería no es solo una potencia en verde, sino que también lo es en clave azul y ahora quiere reforzar su posición en este ámbito relacionado con la pesca.La Universidad de Almería se convertía ayer en el lugar escogido para poner de largo un proyecto singular dentro de los cultivos marinos, tanto por sus características técnicas como por su dimensión empresarial a nivel continental.

‘Ocean Aquaculture Andalusia’, promovido por el grupo inversor liderado por la empresa Three Times, es un proyecto que pretende cubrir la necesidad de alimentos a nivel mundial con acuicultura offshore, “que es una acuicultura que se realiza en mar adentro, a grandes profundidades y a mayor distancia de lo que es la acuicultura tradicional”, explicaba en el Auditorio de la UAL Juan Fernández Aldana, coordinador de la Red de Experimentación Marina de Acuicultura de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR-REMA), en un acto donde también estuvieron presentes el vicerrector de Investigación e Innovación, Diego Valera, y la delegada Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín.Con un sector agroalimentario que es pilar económico y para el empleo, no todo almeriense sabe que su provincia es la más importante para este sector no solo en Andalucía, sino también en el resto del país, erigiéndose como un marco ideal para la crianza de la dorada y la lubina.

Por todo ello, ‘Ocean Aquaculture Andalusia’ producirá de forma anual del orden de 10.000 toneladas de seriola, conocida como lecha en Almería. “Conlleva la constitución de un criadero de alevines para suministrar las plataformas, una sala de procesado para congelar el producto y venderlo al mercado europeo y barcos de transporte de alimentos de peces de más de 50 metros. El total de la inversión supone 250 millones de euros, con una creación de puestos de trabajo en torno a los 150-200 puestos”, señalaba Fernández.

El grupo inversor proviene de fondos internacionales fundamentalmente ubicados en Alemania, Holanda y Noruega. Cuenta con experiencia en todo lo concerniente al desarrollo del offshore a nivel mundial en gas, petróleo y, en este caso, de acuicultura. Además, dispone ya de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto, no depende de ninguna subvención.

La acuicultura oceánica “se enclava dentro de lo que es la política de crecimiento azul de la Unión Europea, compite muy poco con otros usos de la costa: turismo, pesca, etc; porque se ubica a más de 6 o 7 millas. A nivel medioambiental, impacta mucho menos porque a las profundidades donde se instalan esas granjas todo lo que es el tema de residuos de los peces se diluye más rápidamente, no llega a la costa y además queda muy diluido. Lo que se busca es seguir desarrollando la acuicultura en una tierra que es la provincia andaluza con mayor volumen de producción de peces engordados en jaulas marinas”, aseguró el coordinador del proyecto.

Una de las grandes particularidades de la futura infraestructura es que su modelo se basa en estructuras muy similares a la plataformas petrolíferas en lugar de las granjas más comunes. En este momento, “el proyecto está en fase de estudio de impacto ambiental, y esperamos contar con la documentación de aquí a final de año”.