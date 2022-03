“Me siento muy satisfecho por haber cumplido con las demandas territoriales en el último lustro”

¿De qué se siente más orgulloso en estos años que lleva de presidente de la CHS?

Desde agosto de 2018 que fui nombrado Presidente de la CHS, me siento muy satisfecho de varias actuaciones, por una parte haber sido capaz de intentar consensuar con total transparencia un borrador de Plan Hidrológico con administraciones, organizaciones sociales y usuarios, consciente de las dificultades, y por otra haber cumplido mis compromisos con las demandas territoriales; también hemos avanzado en activar medidas que ayuden a minimizar la sobre explotación de acuíferos y en poner los medios para que las masas de agua de la cuenca tanto las superficiales como las subterráneas puedan ir alcanzando el buen estado ecológico y químico, dotar de concesiones a los usuarios de las plantas desaladoras, redactar planes de actuaciones que minimicen el riesgo de inundación en la demarcación, y por último también de aumentar el control y vigilancia del dominio público hidráulico.

¿Qué significa para Usted la conmemoración de este Día Mundial del Agua?

Supone un recordatorio para la ciudadanía de que no podemos olvidar que el Agua es un bien natural escaso, que es un patrimonio de todos y que debemos utilizarlo adecuadamente y no malgastarlo, ni contaminarlo, por eso conmemoraciones como la que Hoy nos ocupa son fundamentales para concienciar, ir poniendo granitos de arena en una labor que considero vital para lograr este objetivo, en particular en la faceta educativa, por este motivo creo sinceramente que es muy importante celebrar eventos como los que Hoy conmemoramos. Desde que soy presidente siempre hemos participado en esta celebración, considero que es labor de todas las administraciones la concienciación, para poder cuidar y preservar este elemento que es soporte de nuestra

¿La nueva Oficina de la CHS en Pulpí, está cumpliendo sus expectativas?

Como recordara Usted, la oficina se inauguró a finales del 2019. Era un compromiso que adquirí cuando fui nombrado presidente de la CHS, da respuesta a un largo periplo de reivindicaciones territoriales, especialmente en la provincia de Almería. Estoy muy contento de la respuesta de los usuarios y de las administraciones, quiero agradecer al Ayto de Pulpí la cesión del local donde se ubica. En la oficina se atiende a diario consultas, bien de forma presencial o telefónica o por correo electrónico, la mayoría de ellas, requiere una visita de campo. Para que compruebe su valor, le comento algunos datos, la oficina ha realizado 377 inspecciones a fincas, ha emitido 39 informes y ha formulado 107 denuncias. Personalmente opino que es un logro para los ciudadanos de la cuenca residentes en Andalucía, disponer de una sede de la CHS en la provincia de Almería y que poco a poco irá consolidándose entre los usuarios y las administraciones.

¿Qué objetivos presenta el nuevo ciclo de planificación?

El nuevo plan, con el horizonte 2027, surgido dentro de una amplia participación y en el que esperamos alcanzar un gran consenso, tiene por objetivo priorizar una explotación sostenible de las masas de agua, el cumplimiento de los caudales ecológicos, y a la vez atendiendo a los usuarios y gestionando adecuadamente los fenómenos extremos, riesgos de inundaciones y sequias. En su redacción se han realizado múltiples talleres temáticos de carácter informativo para favorecer el conocimiento y fomentar la participación de los ciudadanos. El borrador del nuevo plan hidrológico de la cuenca del segura sometido a información pública ha tenido una amplia difusión en los medios de comunicación social de la cuenca, lo que ha propiciado un amplio debate entre todas las partes interesas. Todo ello, en la línea del Pacto Verde Europeo para abordar la gestión del agua en un nuevo escenario, el cambio climático, en el que las actividades de gobernanza son prioritarias.

¿Qué fase se encuentra la tramitación del Plan de Cuenca?

El borrador del tercer ciclo de planificación de la Demarcación Hidrográfica del Segura salió a información pública el pasado 23 de junio finalizando el trámite de información pública el pasado 22 de diciembre, por lo que ha estado seis meses en información pública, actualmente se está trabajando en la Oficina de Planificación de la CHS en el estudio y la valoración de las aportaciones, opiniones, sugerencias o nuevas soluciones recibidas. Con base a su contenido se realizarán las mejoras que resulten en el documento, antes de someterlo a informe del Consejo del Agua de la Demarcación y a la conformidad del Comité de Autoridades Competentes, la próxima primavera.

¿Cuántas alegaciones se han presentado?

Se han recibido un total de 270 aportaciones, observaciones y sugerencias durante los 6 meses de exposición pública, es el borrador de plan hidrológico de la cuenca del Segura que más participación y por consiguiente interés ha despertado respecto de los anteriores planes.

¿Podríamos conocer la procedencia de esas aportaciones o sugerencias al borrador del nuevo Plan DHS, su distribución?

La distribución es la siguiente: De la administración general del estado 6; de la autonómica 13; de la local 36; de asociaciones 43; de colegios oficiales profesionales 3; de comunidades de regantes 79; de empresas y mercantiles 15; de particulares 73 y de partidos políticos 2.

¿Qué administraciones y en qué sentido han presentado alegaciones?

Las referidas en la tabla anterior y en todo caso de los territorios que integran la demarcación, que son Castilla La Mancha, Valencia, Andalucía y Murcia. A las que hay que unir además una de Aragón. Los aspectos sobre los que se informa y se hacen comentarios, son múltiples y afectan a todos los temas importantes en materia de gestión del agua de la demarcación, en Murcia la situación del Mar Menor, en Alicante las actuaciones para una mejor gestión del riesgo de inundaciones, en Albacete el tema de los regadíos sociales y en todos ellos incluida Almería las garantías de los usuarios y la sobreexplotación de acuíferos.

¿Van a contemplar alguna modificación respecto al documento inicial? ¿Cuáles?

Seguro que sí. Conseguir un documento mejorado que integre todo el conocimiento y los distintos puntos de vista, es la finalidad última de la fase de consulta pública y participación del plan. Se está valorando ahora mismo el contenido de las observaciones que nos han realizado y en qué forma puede modificarse el documento para incorporar aquellos aspectos que nos han sido sugeridos y que se entiende deben quedar incluidos en el mismo. En particular y como es conocido, el MITECO está haciendo un importante esfuerzo para determinar unas tarifas de aguas desaladas compatibles y adecuadas para los usuarios agrícolas.

¿Háblenos del trasvase?¿ La Cuenca dispone de más trasvases además del trasvase Tajo-Segura?

Ante todo quiero indicarle que los recursos superficiales y subterráneos destinados para riego de la cuenca del segura garantizaran, junto con los de los trasvases actuales, apoyados claro está en los que procedan de la desalación, la sostenibilidad de los regadíos existentes en nuestra demarcación, en un contexto complicado de cambio climático. Por otro lado, también me gustaría informar que los recursos transferidos al ámbito territorial de la CHS, procedentes del ámbito territorial de otras demarcaciones, tienen su origen principalmente en la cuenca alta del Tajo, mediante el trasvase Tajo-Segura y, en la cuenca del Guadalquivir, a través del trasvase Negratín-Almanzora. También del ámbito territorial del Júcar, sealcanzaran determinadas zonas de riego como consecuencia de la transferencia Júcar-Vinalopó. De todos estos trasvases intercuencas es el del Tajo-Segura el más relevante para el conjunto de la demarcación (DHS), ya que además tiene un uso en abastecimiento a la mayor parte de la población de la DHS.

¿Qué consecuencias van a tener las nuevas medidas de recorte del trasvase?

En las zonas regables del trasvase Tajo-Segura, declaradas de interés general, existe una fracción importante de demanda no atendida y sus regadíos incumplen los criterios de garantía de la Instrucción de Planificación Hidrológica, lo que ha significado en la última década cambios en la tipología de los cultivos en un intento de adaptación a un recurso con elevada variabilidad y falto de garantía. Desconocemos actualmente el alcance final de la minoración de excedentes que pueda sufrir el trasvase Tajo-Segura, por cuanto la adopción de aquellas actuaciones, normas o criterios de gestión, que pueden afectar a los volúmenes que se reciben del trasvase Tajo Segura están siendo debatidas actualmente en un plan hidrológico distinto al de la demarcación del Segura, el de la del Tajo. Sin embargo si quiero resaltar que el Plan Hidrológico del Segura, dejara de manera muy clara las potenciales afecciones socioeconómicas que pudieran suponer esas minoraciones de excedentes, a fin de que se pueda calibrar claramente las consecuencias de determinadas decisiones.

¿Hay alguna alternativa para garantizar la sostenibilidad de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura?

Con el fin de garantizar la sostenibilidad de estos regadíos se ha desarrollado como estrategia en el plan, la adscripción de un volumen mínimo anual a estas zonas de regadío, como resultado de añadir a los volúmenes que se trasvasen los complementarios que resulten de la movilización de la totalidad de la capacidad de desalinización de agua de mar de la DHS, en grado suficiente para que con una tarifa de agua que no supere la capacidad de pago del agricultor, los regadíos existentes cumplan con los criterios de garantía fijados en la IPH, aun cuando no se alcance a eliminar completamente la infradotación que sufren. Para ello, se ha propuesto la ejecución de nuevas infraestructuras de interconexión de la actual red de distribución de la IDAM de Torrevieja, con la práctica totalidad de las zonas regables del trasvase, mediante una conducción de las aguas desalinizadas a las cabeceras de los canales de la margen izquierda y derecha del postrasvase, hasta cubrir las necesidades de abastecimiento y casi el 95 % de las del regadío. Su ejecución se realizará de forma paralela al incremento de la capacidad actual de desalación hasta el máximo que permita la obra civil de las desalinizadoras existentes. También se ha previsto la realización de infraestructuras destinadas a posibilitar el suministro energético de las desalinizadoras de la sociedad estatal ACUAMED a partir de energía renovable fotovoltaica, como instrumento para reducir la huella de carbono y la tarifa que el usuario final de regadío ha de abonar por las aguas producidas en las mismas. Pero hay que ser realistas, ya que la viabilidad de una parte de los regadíos del postrasvase Tajo-Segura dependerá finalmente de la cifra que se adopte como caudal ecológico en la cuenca del Tajo, que en caso de incremento tendría como consecuencia inmediata una minoración de los excedentes trasvasables.

Una curiosidad, ¿Cuántas Comunidades de Regantes tienen derecho a utilizar agua del Trasvase Tajo-Segura y qué volumen se ha aprobado el anterior año hidrológico?

Las Comunidades de Regantes que tienen derecho a utilizar aguas del trasvase Tajo-Segura son 61 y todas ellas forman parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, de tal manera que el volumen aprobado en el año hidrológico 2020/2021 fuero 314 Hm3, cifra que se enmarca en la media de la serie histórica.

¿Qué tal es la calidad de las aguas que circulan por el río Segura?

La calidad en nuestro río, es muy distinta, en función del tramo donde se realice la toma de muestras, así la primera masa de agua desde el nacimiento al embalse de Anchuricas presenta un estado muy bueno mientras que, la última masa que va desde la desembocadura de El Reguerón hasta la desembocadura del río en Guardamar del Segura, no alcanza el buen estado. La calidad del río Segura varía en función de las presiones a las que está sometido (contaminación difusa, vertidos puntuales, etc.) y el resultado de su evaluación se tiene en cuenta en el diseño de los programas de medidas que se recogen en los Planes Hidrológicos, de forma que se adopten las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos medioambientales. Este seguimiento y control se realiza tanto por medio del Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) que monitoriza en tiempo real parámetros básicos representativos de la calidad de las aguas como con la información de las redes mediante los planes de control periódico existentes. Quiero resaltar que los ciudadanos pueden acceder a estos datos, que son públicos en nuestra página web. Desde la CHS entendemos que la mejor inversión es la educativa y a esta contribuye como nada la transparencia.

¿Y sobre los acuíferos explotados?

Las aguas subterráneas desempeñan un papel esencial y fundamental desde diferentes aspectos en la DHS. Por un lado, constituyen el soporte fundamental y el caudal base de muchos ecosistemas y masas de agua superficiales. Además, su importancia es también evidente desde el punto de vista de la atención de las demandas, tanto las de abastecimiento urbano como la agricultura, la ganadería o la industria. Este uso, que con el tiempo de ha convertido en intensivo, de las aguas subterráneas ha provocado un importante descenso en los niveles piezométricos de aquellas masas que mayor volumen de extracción soportan, lo que ha afectado a la descarga en fuentes y manantiales, a las relaciones naturales rio-acuífero, invirtiendo el sentido del flujo en algunos casos, a la intrusión de aguas salinas en los acuíferos costeros, a la movilización de aguas profundas con inadecuadas condiciones químicas, o a la desconexión con las aguas superficiales de ríos y zonas húmedas, con afección a ecosistemas. El problema, además por desgracia no ha experimentado mejoras importantes durante los dos primeros ciclos de planificación, lo que hace imprescindible y necesario adoptar medidas más concretas y efectivas. Debemos fomentar cambios de cultivos en las zonas desconectadas del sistema principal, tenemos que elaborar planes de ordenación de las extracciones y la sustitución de recursos subterráneos no renovables por desalinizados, en aquellas zonas que resulte viable económicamente y sea posible técnicamente. Para aquellas masas que por estar en el interior de la DHS, no resulte viable ni técnica ni económicamente la sustitución de parte de sus extracciones por recursos procedentes de las IDAM, debemos intentar conseguir el buen estado de las masas únicamente mediante la reducción progresiva de los usos actuales, que confluyan en una equiparación de las demandas a las existencias del recursos naturales logrando un equilibrio de los niveles piezométricos, esto solo será posible conseguirlo mediante la implementación de planes de actuación en masas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. La implementación de estos planes de actuación en cada uno de los acuíferos afectados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 del Texto refundido de la Ley de Aguas, deberá enmarcarse dentro de una política del agua al servicio de las estrategias y planes sectoriales que sobre los usos se establezcan por las Administraciones Públicas. Por último, quiero indicarle que la CHS está trabajando para constituir Comunidades de Usuarios y la redacción de programas de actuación en las masas de agua subterráneas declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado.

Más de 8 millones para la Rambla de Los Charcones en Pulpí a fin de minimizar riesgos por inundaciones

¿Cuántas masas de agua existen subterráneas en la DHS?

En la demarcación existen 63 masas de agua subterráneas, de las cuales en buen estado cuantitativo solo tenemos 25 y con buen estado químico, 40. El objetivo que nos marcamos en el nuevo ciclo de planificación es conseguir que en horizonte 2027 alcancemos en las 63 masas el buen estado cuantitativo, y el buen estado químico en 54 de ellas, no alcanzando los objetivos en 9 de ellas, circunstancia que esperamos lograr definitivamente en el cuarto ciclo de planificación. En la cuenca del Segura existen 114 masas de agua superficiales, actualmente en buen estado ecológico disponemos de 54, con buen estado químico tenemos 94, el objetivo que se pretende es conseguir que en el horizonte 2027, la totalidad de las 114 masas de aguas superficiales cumplan todas las exigencias ambientales. La CHS tiene previsto actuar en la Rambla de Los Charcones en Pulpí, para minimizar los riesgos graves de inundaciones que se producen en el núcleo urbano, con una inversión aproximada a los 8,4 millones de euros.