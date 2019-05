“Los empresarios tenemos que apostar por evitar la despoblación”

20 años desde que comenzó su andadura profesional en este sector. ¿Pasa el tiempo tan rápido como dicen?

Es cierto que el tiempo parece haber pasado muy rápido pero, si miro atrás, también creo que ha sido muy fructífero, tanto en el terreno personal como en el profesional. Ahora solo me queda el recuerdo de aquel joven de 27 años director de la Residencia de Mayores de Tíjola en quien en su día depositó su confianza el alcalde, don Santiago Pozo, y que, unido al espíritu emprendedor que siempre me ha guiado, se impuso como objetivo el poder tener una residencia algún día. Al final, el tiempo me ha demostrado que, afortunadamente, me quedé corto en mis previsiones.

¿Con qué se quedaría de todo este tiempo?

Primero, con la satisfacción personal de haber atendido a muchos mayores de la provincia, así como a personas con discapacidad, lo cual me enorgullece. En segundo lugar, me considero un privilegiado, porque he tenido la gran suerte de dedicar mi tiempo a todo aquello a lo he querido y en lo que he creído y un día emprendí con mucho riesgo. Además, me ha permitido, siguiendo la tradición familiar, vivir en mi pueblo, Tíjola, dando también estabilidad laboral y calidad de vida a mi familia y amigos.

Más de 1.000 camas y 600 trabajadores. ¿Ha sido difícil llegar hasta aquí?

Ha supuesto mucho esfuerzo, constancia, mucha dedicación, muchas noches sin dormir y muchos préstamos, sobre todo, al principio. Todo esto se compensa con el hecho de tener un elevado número de trabajadores y residentes. Yo no puedo olvidar que vengo de unos padres trabajadores, pero no ricos. No me han podido dar apoyo económico, pero su apoyo familiar ha sido incondicional e infinito hasta el día de hoy y me ha ayudado mucho a lo largo de toda mi trayectoria. Les estoy muy agradecido.

¿En qué ha cambiado el actual Juan Manuel Reche con aquel que comenzó en la década de los 90?

Tengo la misma ilusión y actitud que cuando comencé, pero sí es cierto que he aprendido a ser algo más cauto y a decir que no, a delegar, priorizar, a separar lo importante de lo urgente. Medito más el riesgo que asumo antes de tomar una decisión, a compatibilizar proyectos profesionales y personales que buscan otra rentabilidad o productividad pensando más en la felicidad familiar y personal. Con el paso del tiempo, uno se vuelve más precavido, más sereno y, también, por qué no decirlo, más seguro, aunque siempre con los pies en el suelo, teniendo claro que hoy se está arriba y mañana se está abajo, y es que hay que ser muy conscientes de que el mundo empresarial es así, por lo que no debemos relajarnos lo más mínimo

Su sector, el de ayudar a personas que pueden sentirse solas o necesitar apoyo, es uno de los más agradecidos. ¿Es tan gratificante como imaginamos?

Muy gratificante, y creo que así de rotundamente te responderá cualquiera de los trabajadores de nuestras residencias. Para mí, es muy importante que en todos nuestros centros se cree una relación muy familiar y que nuestros usuarios se sientan como en casa, algo que solo se consigue ofreciéndoles una atención personalizada y multidisciplinar como la que les proporcionamos. Intentamos, de esta manera, devolver a la familia la confianza que deposita en nosotros al dejar en nuestras manos a aquellas personas que más quieren.

En todo este tiempo han conseguido ser una referencia en el sector geriátrico en Almería. ¿Cómo lo han conseguido?

El entusiasmo que he puesto todos estos años quizás haya sido un imán para las oportunidades, pero siempre con un crecimiento ordenado. Como mancha de aceite, que dirían los expertos. Quien me conoce sabe que suelo decir que, cada mañana, me levanto, no para tener más o conseguir más, sino para que mis empresas no caigan. No pretendo, con esto, ser pretencioso, pero sí intento asumir la responsabilidad y el compromiso que tengo con los mayores a los que atendemos y con los trabajadores, a los que hay que pagar la nómina a final de mes. Yo creo que todo esfuerzo tiene su recompensa, pero ese esfuerzo no solo ha sido mío. Mis socios y, sobre todo, el equipo de profesionales que me rodea, han contribuido a este logro. No es un triunfo individual, es un triunfo de equipo.

¿Con qué animo afronta esta etapa de expansión que están empezando a protagonizar fuera de Andalucía?

Con la misma ilusión y motivación que he tenido siempre y sin tanto temor como al principio, porque mis empresas no solo están mas consolidadas, sino que seguimos con lo que yo llamo la ‘técnica del hermano mayor’, es decir, los centros en funcionamiento tienen que ayudar al nuevo centro que abre sus puertas, y este apoyo debe producirse tanto en lo material como con el equipo de puesta en marcha, que está compuesto un amplio número de profesionales que abarca todos los campos de la empresa y que son mi mayor logro.

Para este 2019 prevén un gran crecimiento de sus empresas. ¿Cómo continuarán mejorando sus previsiones?. ¿Cuáles son sus objetivos?

Hay que seguir siendo optimistas y, si se cumplen las expectativas de colaboración entre la Junta de Andalucía, Ayuntamientos y entidades financieras, el sector debe de ser un referente en creación de empleo. Uno de los objetivos mas importantes para mí, como empresario y enamorado de mi comarca, es que, con mi pequeña aportación, pueda contribuir a combatir la despoblación de esta bonita zona, ayudando de esta manera a mantener los servicios y la calidad de vida de la Comarca del Almanzora.