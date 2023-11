El trabajo que más oferta tiene en Almería es de cara al público

Diario de Almería ha podido acceder a una de las listas que más quebraderos de cabeza, también satisfacciones, trae a aquellos que buscan su primer trabajo, el empleo que se les resiste en los últimos años o una oferta que les mejore sus condiciones. Amparados por las nuevas tecnologías, miles de almerienses buscan un empleo que se adecúe a su experiencia y formación.

Los que más fácil lo tienen son aquellos trabajadores que desarrollan su actividad en el sector comercial, que es el que mayores oportunidades presenta en Infojobs, el portal de búsqueda activa de empleo, que ha facilitado sus datos de lo que más se demanda entre quiénes consumen la aplicación en el último mes del que hay registros completos, el de octubre. Cerca de un tercio de las 992 ofertas que hay disponibles en la provincia de Almería, 289, pertenecen a aquellos que dedican su vida a vender diferentes públicos. Es un sector en boga, con un alza del 2% en el último mes.

Una de las claves que se pueden extraer de los datos consultados por Diario de Almería es que quién trabaje de cara al público tendrá más opciones para encontrar un puesto de trabajo en la plataforma. El que consigue la medalla de plata en cuanto a oportunidades laborales es el sector formativo. La educación presenta el repunte más significativo en vacantes laborales, con un alza de un 533% entre ambos meses, un crecimiento fuera de la tendencia común en el resto de sectores. 114 empresas buscaban a un trabajador con experiencia en la enseñanza durante el mes de octubre, lo que implica aglutinar a una de cada diez ofertas.

El mundo artístico completa, junto a la categoría de otros, este peculiar podio. 79 personas pudieron acceder a un puesto de trabajo en la artes, un sector que presenta un fuerte descenso entre ambos períodos. Por cada tres ofertas que había en el mes de septiembre, en octubre había solo dos.

Una tabla de los que más oportunidades tienen que contrasta con aquellos trabajos en los que conseguir una oportunidad roza lo imposible. Lo es en el mundo farmacéutico, donde no se registró ninguna oferta a lo largo y ancho de la provincia en el mes de octubre. No es una situación anómala si se compara con el mes anterior. Le sigue, con algo más de esperanza, el mundo del diseño, que solo tiene una oferta para quiénes residen en la provincia. La burocracia no sale mejor parada. Para la administración pública solo hay cuatro ofertas.