Vicasol, férreo defensor del agro almeriense

Un año más Infoagro Exhibition reúne a miles de interesados en el sector agrícola. Más de 600 empresas expositoras han captado la atención de miles de agricultores y empresarios tanto nacionales como internacionales que se han desplazado hasta el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

La cooperativa Vicasol, como no podía ser de otra manera, no ha querido perderse esta cita tan importante para el campo almeriense. Para Juan Antonio González, presidente de Vicasol, una feria de esta magnitud era necesaria para volver a retomar el contacto con los clientes y las demás empresas del sector: “está el sector de la agricultura, muchísimas empresas auxiliares tienen su stand aquí. Por lo tanto, yo creo que esta ‘es la feria’”. Por ello no dudó en aplaudir la afluencia de gente que ha visitado la Feria desde primera hora durante la primera jornada.

Bien es sabido por todos que el sector de la agricultura está atravesando una serie de infortunios derivados del cambio climático que han acabado afectando a cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Por ello, el sector del agro almeriense cada vez se presenta más unido, lo que en consideración del presidente de Vicasol, es otra forma de hacer frente a las adversidades. “Yo creo que estamos afrontándolo bien. Hay unidad en el sector y cada uno arrima el hombro en la medida de lo que puede. También estamos muy pendientes de lo que son las empresas auxiliares de la agricultura, y cooperativas tanto almerienses como de otras provincias. Digamos que todos estamos haciendo lo posible por empujar para que este proyecto, que es la agricultura de Almería, salga hacia adelante”, comentó el presidente de Vicasol.

De lo que no cabe duda es que la empresa de Vícar se ha convertido en un gigante que no para de crecer y plantear mejoras en su funcionamiento. Una de sus últimas propuestas es introducir proyectos de mejora en los almacenes de la cooperativa para economizar el proceso de manipulado de los productos. Además, de seguir mejorando a todos los niveles productivos, desde las semillas hasta la distribución que hace que el producto llegue al consumidor final.

Según Juan Antonio González, estas cuestiones son fundamentales para hacer más competitiva a Vicasol, que se ve obligada a competir con productos venideros de terceros países: “vamos a tener que seguir compitiendo con ellos. Las autoridades competentes aun no han hecho caso de las reivindicaciones del sector. Ahora, por ejemplo, estamos con la sandía, un producto que necesita mucha agua y se ha visto muy afectado por la sequía. Sin embargo, siguen llegando sandías de ultramar a Europa y la competencia se hace muy difícil”.