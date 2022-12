Carmen Pascual: “La fotografía es una forma de expresión a través de la que reflejo mi identidad”

La artista firmará ejemplares de su libro Retratos muy de perros este martes a las 19 horas en la Librería Picasso de Almería.

-Acaba de publicar un libro de fotografía, en este caso, centrado en los perros. ¿Por qué se decide por estos animales?

-Desde pequeña siempre hemos tenido perros en casa, para mí son una parte consustancial de la vida. No entiendo la vida sin perros y a día de hoy tengo tres en casa que forman parte de mi familia.

-Hay muchos fotógrafos que hacen fotografías de mascotas en España. ¿Qué ofrecen sus fotografías que destacan con respecto a otros profesionales?

-Cada fotógrafo refleja su visión personal respecto del tema retratado, en mi caso intento reflejar no sólo la belleza pura de estos magníficos animales, sino que intento encontrar la verdadera naturaleza de su interior, los perros al contrario que las personas no pueden mentir, ellos muestran quienes son realmente y eso es lo que he intentado mostrar.

-Imagino que detrás de cada imagen hay una historia. ¿Qué pretende provocar en la persona que observe sus fotografías de perros?

-Por supuesto, cada perro ha tenido su propia historia que contar y cada sesión fotográfica ha sido un descubrimiento, eso es lo que pretendo, que el espectador llegue a percibir en mis fotografías la diferencia que hay en cada uno de ellos, su forma de ser única que sólo el lenguaje visual puede transmitir.

-En 2005 se inicia como fotógrafa. Desde sus inicios el retrato ha sido lo que más le apasiona. ¿Es fácil hacer retratos?

-Igual que cualquier otro género fotográfico, creo que el retrato es una disciplina artística que tiene bastante dificultad, requiere mucha formación, tener empatía con el retratado, atención al detalle y tener en cuenta otros muchos factores también técnicos como conocer el manejo de la luz, la composición, el encuadre, el color.

-Se inició fotografiando objetos cotidianos, luego se inclinó por los escaparates y maniquíes y posteriormente con personas y animales. ¿Qué será lo próximo que pretende captar?

-Creo que a lo largo del tiempo cada temática elegida me ha llevado a la siguiente, ha sido una continua evolución hasta llegar al retrato pictórico en el que me he especializado. Actualmente sigo explorando las posibilidades que me ofrece esta temática.

-¿Qué es para usted la fotografía? ¿Es una pasión o una auténtica vocación?.

-Pues realmente diría que son ambas cosas y además una forma de expresión a través de la que reflejo mi identidad.

-¿Cómo llega a la fotografía?

-Desde muy pequeña hacía fotografías, mi padre me regaló mi primera cámara, la cual aún conservo, y desde entonces no dejé de sentir curiosidad por crear imágenes, primero haciendo fotos a familiares, viajes, algún evento, todo ello sin pretensión artística alguna, no fue hasta tiempo después que decidí formarme y empezar en serio.

-Imagino que tiene más fotografías para hacer otros libros. ¿Que le gustaría plasmar en su segundo libro?

-Ahora mismo estoy explorando distintas posibilidades, sobre todo estoy enfocada en hacer un libro sobre retrato pictórico.

-Almería es una tierra de luz y donde hay grandes fotógrafos. ¿La luz tan particular de Almería invita a la fotografía?.

-Por supuesto, Almería tiene una luz que invita a la fotografía y ejemplo de ello es la gran calidad de los fotógrafos almerienses, con ejemplos tan conocidos como Carlos Pérez Siquier, Manuel Falces o José María Mellado entre otros, además de las variadas asociaciones fotográficas que son una muestra del amor de esta tierra por la fotografía, desde la histórica AFAL hasta el Grupo Indalo Foto, por nombrar algunas. Nuestros paisajes y nuestra luz atraen a fotógrafos de todo el mundo.