Challengers, la película del momento está actualmente en cartelera, el último largometraje de Luca Guadagnino (famosamente reconocido tras Call me by your name, película que además catapultó a la estrella, en aquel entonces, en ascenso, Timothee Chalamet) cuenta esta vez con otra estrella del momento Zendaya, junto a Josh O’ Connor ( más conocido por su papel como el príncipe Carlos en The Crown) y Mike Faist.

La proclamada película del momento también cuenta con nuevo talento detrás de la cámara, el guionista Justin Kuritzkes, es el esposo de la recientemente catapultada Celine Song (directora de Past Lives) una de las películas más habladas del año pasado dentro del círculo de festivales.

Challengers sigue la historia de un triángulo amoroso, entre 3 jugadores de tenis, y se expande en un lapso de 13 años, en el que se reencuentran en un partido decisivo en el que todas las partes tienen mucho que perder.

La película utilizar la excusa del tenis para hacer un retrato de 3 personajes envueltos en la ambición, y la competencia como valor central con el que ordenan sus vidas. Seguimos a dos jóvenes promesas del tenis, Art y Patrick, amigos desde pequeños, que conocen a Taschi, una talentosa tenista completamente focalizada a tener el juego, y carrera, perfectos. En un principio parece que el premio es estar con ella, pero conforme avance la historia vemos que ella es una jugadora en esta dinámica quizás más que los propios chicos. Sin embargo, todo se ve frustrado una vez que sufre una grave lesión y debe alejarse del juego profesional, momento en el que en ese momento fuerte promesa del tenis, decide volverse entrenadora y de esa manera, volver a jugar.

Guadagnino se manifiesta como un director mucho más senior que en sus previas piezas, adquiere una libertad en la puesta en escena que no hemos visto en sus trabajos anteriores, quizás lo más cercano sería su trabajo en Suspiria, el icónico remake de la clásica película de Dario Argento. Observamos esta libertad principalmente en su puesta en escena del largometraje, la manera en que la cámara y la música toman un rol protagónico casi nos lleva a identificarlos como dos personajes más en la historia.

Resulta muy interesante ver cómo se logra aprender tanto de los personajes por esta puesta en escena, cómo la cámara esta directamente en la pelota siendo pegada por los jugadores en ratos, o en cómo cuando Taschi es la que está jugando, casi parece que la pelota fuera dar directamente en la cámara, y en el espectador.

La atrevida pieza ya está dando mucho de qué hablar y con mucha razón, es un largometraje de lo más divertido de lo que va en el año, que sigue en cartelera.

