David Miralles le pone música a 'Like', el último corto de Pedro Flores

"La banda sonora de 'Like' es impresionante", asegura Pedro Flores, el director del cortometraje que se estrenará el sábado 8 de octubre en el auditorio Ciudad de Vera. Alaba el trabajo que ha realizado el compositor almeriense David Miralles, que le ha puesto música al proyecto.

Son diez temas musicales y una canción final cantada para los créditos. Una banda sonora bastante amplia para un corto que sobrepasa los 25 minutos de duración. "He usado instrumentos de todo tipo, tanto virtuales como reales, porque me gusta darle ese toque de realismo que aporta una guitarra, una flauta o un laúd", explica el compositor. Y es que lleva tocando la guitarra desde los diez años, por lo que nunca puede faltar en sus canciones.

La música del corto va aumentando de ritmo a medida que también crece la acción en la trama. "La banda sonora empieza muy suave y va cogiendo más energía para adaptarse a lo que se ve en pantalla", explica el compositor. De hecho, asegura que "muchas veces pongo las manos en el piano, viendo el corto, y hago una melodía que no sé de dónde sale; es como magia, viene de los propios personajes".

Componer la banda sonora de 'Like' ha sido un proceso "sencillo", según su autor. "Me entiendo perfectamente con Pedro Flores, el director, porque tenemos unos gustos muy parecidos, así que en apenas dos o tres semanas tenía todas los temas", explica Miralles. Al estilo de sus grandes referentes —John Williams, James Horner o Danny Elfman—, en la banda sonora de 'Like' utiliza un leitmotiv que hace que la música sea fácilmente reconocible una vez que se ve el corto un par de veces.

El proceso creativo de David Miralles parte siempre de un primer visionado del cortometraje o la película. Después llega la hora de pensar qué tipo de música le va mejor. Ese es un trabajo que no solo hace en el estudio, sino que va dándole vueltas durante días: "comes pensando en el corto, en el trabajo no paras de darle vueltas, e incluso cuando duermes". Una vez que ya lo tiene claro, toca ponerse frente al teclado, viendo el corto, e ir poniendo música a las escenas que ve.

De cantar en Juego Prohibido a componer bandas sonoras

David Miralles es ya un habitual del mundo del cine en la provincia de Almería. Ha compuesto la música de más de una treintena de cortometrajes y ahora trabaja en su tercera película (y tiene otras dos en espera). Pero esta faceta es relativamente nueva, pues si primer corto fue '1936: crónicas de la guerra', en el año 2015, de la mano del director Andreu Fullana. Desde entonces no ha parado de trabajar en las bandas sonoras, incluso en videojuegos. Su película más mediática ha sido 'El hilo dorado', con la que tuvo una candidatura a los Goya y estuvo nominado a los Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.

Pero Miralles tiene una dilatada experiencia como cantante, con el grupo Juego Prohibido con el que grabó discos a principio de los años 90, y también ha grabado decenas de canciones para editoriales de libros escolares, discográficas y anuncios de televisión.

En las paredes de su estudio de grabación, una especie de búnker-bar en el sótano de una vivienda Huércal de Almería, los instrumentos comparten espacio con carteles de cine, sus dos pasiones juntas. "Desde que era muy pequeño iba a los cines de Almería, el Cine Bahía, el Imperial o el Cervantes, y antes de empezar la película ya me quedaba fascinado con la música de los créditos", recuerda. Sin saberlo, se estuvo preparando toda la vida para hacer bandas sonoras: tocando todo tipo de instrumentos, aprendiendo a producir música con programas informáticos desde 1997, trabajando para discográficas...

Ahora, compagina su profesión de maestro de Música en el colegio Nuestra Señora de Fátima (Almería) con sus trabajos para cine. En la últimas semanas ha entregado la música de tres cortos, además de 'Like' y no paran de llegarle encargos. Ha logrado su sueño: "cada vez que me pongo delante de una película o un cortometraje me siento como un niño con un juguete nuevo", asegura.