Fernando Yélamos presenta 'Los álamos enmudecen en otoño' en el Hospital Torrecárdenas

El salón de actos del Hospital Torrecárdenas acoge este miércoles, 22 de diciembre a las 13 horas, la presentación de la obra Los álamos enmudecen en otoño de Fernando Yélamos, editado por Olé Libros.

Los álamos enmudecen en otoño es una obra de poesía, compuesta de 25 poemas escogidos por la editorial entre unos 1.000 pertenecientes al archivo del autor . “Es un canto al amor pleno en todas sus vertientes …es un canto a la mujer…Los poemas tocan muy hondo el corazón de los lectores, ya que los versos encierran la única verdad que nos mantienen vivos y que todos compartimos : el amor”, apunta Fernando Yélamos.

“El poemario recrea a Almería, con su mares, imágenes que recuerdan La Chanca, imágenes de Andalucía. La dedicatoria del libro: A Nayara y a Carmen, mis nietas. Pero está dedicado a todas las mujeres Las ilustraciones son fotografías de Pérez Siquier, Nicolás Muller y todos lo rostros son mujeres de Andalucía”, explica Yélamos.

El autor del poemario, Fernando Yélamos Rodríguez nació en el municipio almeriense de Bayarque en 1956. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, en la que obtuvo el premio extraordinario. Ha sido profesor en la Universidad de Almería y en la Universidad de Granada. En el ámbito literario, siempre con fines solidarios, destacan sus obras más queridas: Ignacio pasó por allí (2002), Escenas de guerra y sentimientos (2005), En busca de una luz en la oscuridad (2015), Quejidos de tu ausencia (2018), Dos estrellas en el cielo de los Filabres (2019).

Con su poemario Quejidos de tu ausencia ganó el primer premio de poesía en el V Certamen Internacional María Eloísa García Lorca (2017), de la Unión Nacional de Escritores de España.

El prólogo de la obra ha sido realizado por el Padre Ángel García. En dicho prologo, sostiene el Padre Ángel que “leer los poemas de Fernando Yélamos en estos momentos en los que nos hace falta tanto amor me ha llenado de paz. En sus poemas se habla de besos, de amor, de abrazos… Todas estas palabras respiran amor y contacto. En los poemas ya no está el virus ni el miedo al contagio, ni a la enfermedad. Todas las palabras nos hablan de compartir sentimientos, de estar cerca de las personas a las que amamos y que nos aman ¡Qué importante es, no ya aprender a querer, sino aprender a ser querido, a ser cuidado!”.

“Por estos poemas plenos de contacto humano y de amor da gusto caminar con los ojos. Porque según se leen. ¡Cuánto contacto nos ha faltado durante esos dos últimos años! Antes de la pandemia las personas se acercaban a mí para tocarme, para abrazarme… Me decían: “¿padre Ángel puedo darle un beso?” ¡Cómo negarme! Yo también les devolvía besos o apretones de manos. Pero desde hace dos años no hemos podido besar ni siquiera a los niños porque nos advertían del peligro de contagio”, sostiene en el prologo.

El Padre Ángel destaca la importancia del poemario de Fernando Yélamos. “Este poemario nos recuerda que el amor es eso: el contacto, la escucha, la compresión. Nunca nos queremos demasiado, es más, creo que nos queremos demasiado poco. El amor debería estar presente siempre en nuestras vidas. Que no se nos olvide nunca al llegar a casa besar a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros hijos, incluso a nuestros animales que tanta compañía y amor nos dan también. Que cuando hablemos con los demás en el trabajo y hasta en la política, practiquemos el amor”.