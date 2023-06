Final Fantasy XVI: la épica ya tiene heredero

Lo mejor de probar un juego tan esperado por millones de fans como Final Fantasy XVI es que las expectativas no interfieren a la hora de valorar esta nueva iteración cuando únicamente he tenido la posibilidad de disfrutar (y de qué manera) Final Fantasy VII Remake por lo que el conocimiento, apego o cercanía a la saga se mantienen en estado casi neutro.

Final Fantasy XVI Género: JRPG Lanzamiento: 22 de junio Desarrolladora: Square Enix Plataformas: PS5 Textos: Español Voces: Español Precio: 80 €

Creo que es justo y necesario ahondar en esa premisa porque así es más entendible que mi punto de vista evite hablar de triunfalismos, cambios disruptivos o agotamiento de la saga para centrarme únicamente en las sensaciones que me ha transmitido un juego que empieza como un torbellino y que acaba en un punto tan álgido que es difícil de explicar mejor lo vivido que con la palabra épico tras más de 50 horas de aventura.

Square Enix, los desarrolladores del título, ofrecen en esta ocasión para seguir creciendo y madurando en una saga tan icónica y conocida en el sector como Final Fantasy su primer juego de rol en el que la acción es el eje sobre el que pivota toda la experiencia y en la que los turnos dan paso a un combate visceral, frenético y cargado de misticismo.

No en vano, para que sirva de referencia, detrás del mismo está Ryota Suzuki, director de combate de Final Fantasy XVI y que participó en el diseño de combate de Devil May Cry, Monster Hunter y y Dragon’s Dogma. Así que la carta de presentación no puede ser mejor.

Como jugador de la saga Devil May Cry (DMC), esta era una de las razones de peso para probar un título que hereda mucho de lo visto en DMC 5 con el inmenso plus de no quedarse únicamente en los combos infinitos y machacar botones sin parar para ofrecer además un mundo épico de fantasía oscura ambientada en el mundo de Valisthea, que goza de la bendición de los Cristales Madre y donde la paz peligra a medida que la Plaga se propaga y amenaza con destruir sus naciones. El destino de estas tierras está en manos de los poderosos eikon y de los Dominantes, los humanos que poseen la habilidad de invocar su tremendo poder y controlarlos.

Un viaje de venganza

Aquí nos tocará ponernos en el papel de Clive Rosfield, un guerrero que ha sido investido guarda mayor de Rosaria y es responsable de la protección de su hermano Joshua, el Dominante del Fénix, el eikon del fuego. Clive no tarda en verse envuelto en una gran tragedia y jura vengarse de Ifrit, el misterioso eikon oscuro que solo deja desgracias a su paso. Y para ello emprende un largo, intenso y emotivo viaje que terminará encogiéndote en el sofá por su capacidad para convertir esta experiencia jugable en una muestra más que palpable de que los videojuegos son arte en mayúsculas.

El título, que es exclusivo de PS5 aunque saldrá aún en una fecha por determinar en PC, tiene la capacidad de entrelazar la acción con la exploración en un mundo que no es abierto pero sí extenso con unos personajes llenos de connotaciones, miedos y anhelos y entre medias ofrecer extensas secciones cinematográficas que como el buen maridaje termina siendo todo un acierto.

No he llegado a contabilizar el tiempo que he estado sin sostener el mando DualSense entre mis manos pero creo que no me quedaría corto si afirmase que las cinemáticas pueden superar perfectamente la decena de horas. Lo mejor es que para nada desentonan en un producto que tiene claro que la mejor manera de contar la historia de Clive pasa por concatenar todos sus elementos sin restricciones.

Y aquí en este punto es importante citar a un coloso del entretenimiento visual durante esta última década como es la serie Juego de Trono de HBO porque Final Fantasy XVI bebe mucho de su hilo conductor, de ese palpitante argumento en el que las traiciones, las pasiones, la muerte y la guerra están tan presentes en un conglomerado de reinos y personajes a veces extenuante.

Para facilitar la cosas, desde Square Enix se ha apostado por un sistema innovador como son las palabras clave que permiten consultar más datos en cualquier momento, incluso durante las escenas cinemáticas, sobre el mundo y los personajes que aparecen en pantalla o con los que acabamos de tratar. De hecho, los desarrolladorares afirman que hay más de 2.800 entradas que profundizan en el trasfondo de Valisthea y sus habitantes. Algo que indica la magnitud y profundidad del título.

Conclusión

A ello se le suma una banda sonora de alto presupuesto y contrastes que entronca a la perfección con los momentos de acción y de desarrollo de la historia y un acabado gráfico que, sin ser el más puntero de esta nueva generación sí que puede presumir de un diseño artístico sobresaliente, y está claro que el argumento se cuenta solo. Final Fantasy XVI se cuela entre los imprescindibles de este 2023 tan cargado de bombazos por méritos propios. Jugarlo es casi una obligación para cualquier amante de este hobby si se tiene PS5 (y próximamente en PC). Tal cual.

Hemos podido probar este juego gracias a una clave que nos ha remitido Plaion España.