Fortu Sánchez: “La idea que tenemos en Obús es la de morir encima del escenario”

Obús, el legendario grupo de rock surgido a principios de los años 80, acaba de lanzar un nuevo trabajo discográfico que lleva por título Con un par!!. El líder de la banda, Fortu Sánchez pasa unos días en su casa de Aguadulce, descansado de la gira que le está llevando por toda España para presentar los temas de este nuevo disco que ha salido en formato CD pero que próximamente también estará en vinilo.

Los doce temas que se incluyen en el disco han sido escritos por Fortu Sánchez y Francisco Laguna, los dos fundadores de Obús. “Nos planteamos hacer un disco con temas inéditos y nos pusimos las pilas”. El resultado es un extraordinario trabajo donde están los temas Sangre de rock & Roll, La mosca, Whisky con hielo, Sin tu presencia, No me lo digas más, Escapa de tu prisión, Años 80, Pastel del demonio, Bandas rivales, Incombustibles, Rebeldes y Viajando con la muerte.

Es un disco de rock al más puro estilo Obús. “La forma de componer no la vamos a perder nunca. Denunciamos con nuestras canciones las cosas que no nos gustan como es la corrupción, el maltrato o la violencia generalizada que hay. En el disco hay una canción titulada La mosca, que va dedicada a todos los corruptos, bien sean políticos o empresarios, en general, a todo aquel que te engaña”.

El líder de Obús tiene un año intenso de conciertos, y para principios del año 2021 celebrarán los 40 años de la formación. “La gira de presentación de este disco está ya funcionando, pero vamos a preparar algo muy potente, presentándonos con un gran montaje en 2021”. Hay que resaltar que bandas con tanta trayectoria quedan muy pocas en España. “Una vez que desaparezca Barón Rojo seremos prácticamente la única banda con más trayectoria en el mundo del rock and roll. Está de moda que las bandas se separen, pero a nosotros por la cabeza no se nos pasa dejar el escenario. La idea de Obús es la de morir encima del escenario. Para nosotros la jubilación no existe”.

“Para nosotros la gira, salir a tocar por distintos puntos de España, nos hace muy bien” apunta Fortu Sánchez que se muestra muy feliz de la respuesta del público a sus conciertos. “Tenemos mucha suerte de que haya varias generaciones que vayan a nuestros conciertos. Tenemos abuelos, padres y nietos que asisten a escucharnos y a disfrutar del rock and roll. Los jóvenes cada vez nos conocen más, y eso hace que nos sintamos orgullosos”.

Fortu Sánchez tiene muy claro que mantienen la ilusión a pesar de los años. “Los años pasan para todos, pero mientras tengamos la ilusión para seguir y sobre todo que te guste lo que haces. Mientras esa ilusión la mantienes puedes continuar durante muchos años. Claro y también tengas salud, está claro”.

El líder de Obús no puede olvidar los años 80. “La nostalgia de los 80 intentamos recuperarla, y una prueba de ello es que se ha puesto de moda el vinilo. Fueron unos años muy buenos y claro está que siempre vamos a intentar recuperar aquel tiempo”, apunta. Fortu Sánchez hace largos paseos con su chica Yoli, siendo muchos sus vecinos que siempre los saludan en plena calle. Y es que Fortu ante todo es un excelente músico y gran persona.