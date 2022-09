Inaugurado el nuevo curso académico de Lumen Escuela Audiovisual en la EMMA

La Escuela Municipal de Música de Almería acoge en sus instalaciones a Lumen Escuela Audiovisual, que dirige Raúl Enrique Navarro y que comenzó ayer el curso con la presencia del profesorado y los alumnos. En la puesta de largo de Lumen Escuela Audiovisual, que se llevó a cabo en el Auditorio de la EMMA, estuvo Deogracias Gómez, gerente de la Escuela de Música que subrayó que “contamos con este nuevo proyecto como es la Escuela Lumen, que es para todos una gran ilusión”.

Raúl Enrique Navarro agradeció a la EMMA la oportunidad de montar la Escuela Audiovisual y afirmó que “este proyecto es bonito y sobre todo vamos a intentar que los alumnos cuando salgáis de aquí estén muy bien formados y os puedan contratar en cualquier empresa y si no pude ser así, que tengáis la capacidad de montar vuestra propia empresa y buscaros la vida en el sector audiovisual”.

Lumen Escuela Audiovisual se crea para ofrecer a sus estudiantes una alta capacitación multidisciplinar y autosuficiencia laboral para el nuevo sector audiovisual. El equipo educativo está constituido por profesionales del sector audiovisual, con amplia experiencia en las diferentes disciplinas que se cursarán en la Escuela: Cine, Espectáculos, Redes Sociales, Fotografía, Diseño, etc.

Su principal objetivo está centrado en la obtención de la excelencia académica, a través de un proyecto formativo enfocado al desarrollo personal y práctico y profesional de sus estudiantes, para que puedan incorporarse con garantías al mercado laboral y ser autosuficientes en un sector en constante evolución.

La metodología que se aplica en Lumen Escuela Audiovisual se basa fundamentalmente en el learning by doing, lo que implica una extensa cantidad de horas de prácticas a lo largo de toda la formación. Los estudiantes aprenderán lenguaje audiovisual multiplataforma al mismo tiempo que le darán una aplicación práctica tanto en la propia Escuela, como en Instituciones y empresas del sector. Se formará a los estudiantes en diferentes disciplinas del sector, como la Producción audiovisual para Cine, TV o Contenidos Digitales para Internet, Realización de Espectáculos, Fotografía, Redes Sociales, Diseño, etc.

Los profesores de Lumen Escuela Audiovisual son Carla Monguió (Diseño), Fran López Montoro (Sonido aplicado al Audiovisual), Raúl E. Navarro (Realización y Producción Audiovisual), Fernando Cabeo (Espectáculos y Regiduría), Margot Navarro (Redes Sociales y Marketing Digital) y Pepe Jiménez (Fotografía).