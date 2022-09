Los Summers, Doctor Lobo y Carolina Durante participan mañana sábado en el Pulpop

“Es tu nuevo grupo favorito, solo tiene dos canciones, pero no son sólo canciones, son himnos generacionales”. Así de explícito, tanto en el aspecto lírico como en el musical, arranca el segundo álbum de Carolina Durante. Un disco que se ha compuesto y grabado en unas circunstancias cuanto menos peculiares como consecuencia de la crisis del Covid, y que destila toda la rabia contenida dentro de un grupo que durante 2020 y 2021 estaba destinado a actuar delante de cientos de miles de personas.

Doctor Lobo nace en 2013 en Valencia, presentan su primer trabajo Reiniciar en 2014 que les lleva a ser finalistas de varios concursos y actuar en Primavera Sound 2015. Doctor Lobo suenan contundentes y oscuros, sin olvidar la lírica a la que nos tienen acostumbrados como su sello personal, siempre en pleno proceso evolutivo. Por momentos planea la sombra de Interpol, The Sound o The Chameleons.

Los Summers, una formación con quince años

El trío almeriense Los Summers cumple, en este 2022, quince años como uno de los nombres destacados de la escena punk pop nacional, manteniendo su particular sonido de guitarras afiladas, arreglos de inspiración surf y ye-ye, y esa cierta carga de hedonismo y aire existencialista en los textos, que les hace tan reconocibles a la escucha. Y no hay manera mejor de celebrar esta entrada en la adolescencia que la reciente edición de su último larga duración, Cometieron un error (Clifford Records). Desde su formación, Los Summers han girado por media España y editado seis trabajos discográficos, Cometieron un error (Clifford Records, 2021), El verano que hice Crack (Tualmonteyoalmar Records, 2017), El fin de los amores de verano (Clifford Records, 2014), Fuera de Juego (Clifford Records, 2014), Vuelven Los Summers (Clifford Records, 2010) y La Chica de Cada Verano (Florynata Rcds, 2008). Todos los discos de Los Summers se han distribuido en Europa, Estados Unidos, México, Chile, etc.