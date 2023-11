Mar Hernández: “Actualmente tengo la suerte de poder vivir de la música”

La artista almeriense saca hoy un nuevo single titulado Free. Continúa con sus estudios en Málaga pero la música es su pasión.

-Estamos de estreno. Free es su cuarto single.

-Free significa “libre” en inglés, y de ello habla este nuevo tema. Free habla de liberarte de una persona que no te quería y te tenía atada, habla del potencial que tenemos cada uno y de que nadie se muere por amor.

-Creo que has tenido importantes colaboraciones en este trabajo.

-Efectivamente en Free han colaborado personas muy importantes para mí, personas a las que quiero y admiro, mi padre Francis Hernández el cual me ha apoyado desde el principio en este proyecto y ha estado noches sin dormir para sacarlo adelante, nuestro director musical y amigo Pepe Mañas y mi primo Javi Berenguel el cual muestra aquí sus dotes como DJ.

-Es tu cuarto single. Los tres anteriores han tenido una gran acogida por parte del público.

-Mi primer single fue Nuevo Amanecer el cual habla de que no perdamos la esperanza ya que llegará un nuevo amanecer donde todo estará bien y en calma. Mi segundo single fue Mares de coral, el cual habla de personas que ya no están físicamente con nosotros pero que estarán en nuestros corazones para siempre. Mi tercer single fue Noches de San Juan, el cual habla de la mágica noche de San Juan, una de mis noches favoritas del año y donde tenemos la oportunidad de juntarnos con nuestra gente alrededor de la hoguera y pasarlo bien, esperar a que sean las 12 de la noche y mojarnos los ojos en el mar y pedir un deseo.

-¿Qué queda de aquella niña virtuosa que enganchaba tanto al público cuando salía en un concurso de televisión?

-Actualmente sigo trabajando y esforzándome por mi sueño que es la música, componiendo letras, haciendo covers e investigando en la música. Sigo con la misma ilusión y más que el primer día y nunca voy a olvidar los recuerdos vividos con la música.

-En estos momentos de tanto ajuste y reajuste en la música. ¿Por donde camina tu estilo?

-He estado investigando qué estilos podrían estar más a mi favor, y además nutriéndome de diferentes géneros musicales. Actualmente mi enfoque lo quiero dirigir a un estilo más fresco, más nuevo y que haga que la gente se mueva. He tomado como referentes a muchos artistas actuales como son Nicki Nicole, María Becerra o Trueno pero sin dejar atrás los estilos que he trabajado desde pequeña, como lo son el soul, el pop o el rock.

-Tu eres una artista que se atreve con todo porque tienes la voz que es lo principal. En el futuro quieres explorar nuevos terrenos musicales.

-Yo siempre he tenido a grandes referentes como lo son Aretha Franklin o Michael Jackson, sin embargo, a lo largo de los años me he dado cuenta de que por mucho que yo sea fanática de esos estilos es muy importante conocer el gusto de las personas que te escuchan y saber que estilo de música puede estar a tu favor y cual no teniendo en cuenta las modas musicales actuales.

-Imagino que sigues con tus estudios en este momento. ¿Cual es tu meta?

-Actualmente estoy cursando 2º de pedagogía del Baile flamenco en el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, compaginándolo con el 2º curso de Derecho en la Universidad de Málaga. Mi meta principal es la música y cantar pero si es verdad que las dos carreras que estoy estudiando me gustan muchísimo y no me gustaría dejar de lado ninguna de las tres cosas.

-Está claro que no es fácil vivir de la música. ¿Cuando seas mayor cual es tu objetivo?. Vivir de ello o tenerlo como una pasión?

-Actualmente tengo la suerte de poder vivir de la música y este va a seguir siendo mi objetivo toda mi vida. La música ha sido mi pasión desde siempre y lo va a ser por siempre.