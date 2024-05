Mar de los Ríos protagoniza esta noche una tertulia literaria en el Castillo de Santa Ana

La escritora Mar de los Ríos protagonista hoy jueves, 30 de mayo una tertulia literaria a partir de las 19:30 horas en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar. La actividad está organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas, que dirige Daniel Salcedo. Mar de los Ríos hablará con Charo Serrano, coordinadora de la red de Bibliotecas Municipales de Roquetas sobre todas sus obras, muchas de las cuales han sido leídas en los Clubes de Lectura del municipio.

Mar de los Ríos cuya profesión es arquitecta técnica llevaba en las venas la literatura. “Se puede decir que estaba escondida entre tinta china y papel vegetal, sin demasiado interés por no ser vista y sobre todo, aburrida como una mona de medir hormigones armados y en masa”. “Me gustan las historias, las que me cuentan y las que invento y es sobre esa alfombra mágica desde donde pretendo, con mucho pudor, aproximarme a todo aquél que quiera compartir conmigo esa pasión”, apunta la escritora.

“Por lo demás, no tengo edad consciente, por fuera tengo aspecto de Sara Jean, me siento ciudadana del mundo, amo por encima de todo el amor al arte, y considero a la sonrisa como el puente de encuentro entre todo lo que existe en esta pequeña mota de polvo intergaláctico de los universos múltiples”, explica.

“Diré que me aburre el aburrimiento y me enervan: las multitudes, la reiteración, los discursos sobre las obviedades, las conversaciones superpuestas, el mercantilismo exacerbado, especialmente el del arte, el endiosamiento, la vacuidad que acompaña a muchos de los que copan las portadas de la fama, las tertulias de intelectuales de profesión y en general la gente que no practica el silencio”, explica.

En cuanto a su faceta literaria ella misma sostiene que “me resulta muy grande aplicar para mí misma la palabra literatura y quizá me sienta más cómoda con la de cuentista o narradora cuando tengo que asociar mi identidad a la actividad creativa puesta por escrito. Esto me recuerda que me falta en mi lista de rechazos el etiquetado de las persona o de lo que hacen” concluye la escritora almeriense.