Pablo López inicia su nueva gira este fin de semana en el Teatro Auditorio de Roquetas

Un artista con su inseparable piano en el escenario

Sumergido aún en un nuevo disco que no verá la luz “hasta que sienta que pueda perdurar en el tiempo”, Pablo López sale al “recreo” de su gira por teatros, el formato que más le gusta por la capacidad de dejarse llevar, parte irrenunciable de su personalidad. “Alguien me recomendó una vez que en el escenario tuviera cautela, pero me salía fatal la jugada porque estaba engañando al espectador. Lo que hago, lo histriónico que pueda parecer a veces, es quién soy”, reflexiona el artista malagueño. “Para mí este formato es lo que más se puede parecer a un recreo, porque tiene todos los ingredientes para desarrollar lo único del lenguaje de la música, de poder cantar muy bajito, de jugar con las dinámicas, dar caña o parar una canción y mirar al público a la cara”, destaca. Para que sus canciones “suenen como nunca han sonado”, con arreglos “inverosímiles”, le acompaña el combinado habitual de bajo, guitarras y batería, pero también una sección de vientos, y por supuesto su inseparable piano. “Siempre se me olvida contarme como músico”, recuerda con humor el hombre que vive las teclas como una extensión de su cuerpo. “Toco sin pensar y gente que duerme cerca de mí dice que toco mucho también por las noches”, prosigue entre risas. En los próximos meses habrá oportunidad de escuchar sus grandes éxitos y algunos de los temas que ha lanzado en el último año, como ‘Quasi’ y ‘Abril sin anestesia’, que formarán parte de un próximo álbum de estudio.