La literatura se viste de luto con la muerte de Pilar Quirosa

El mundo de las letras llora la muerte de la escritora y poeta Pilar Quirosa-Cheyrouze. Nacida en Tetuán en 1956, Quirosa falleció al mediodía de ayer en la Clínica Mediterráneo de la capital almeriense donde llevaba una semana ingresada.

Quirosa ha sido una luchadora incansable, una mujer que a pesar de la enfermedad siempre mantuvo la ilusión, y se dedicó en cuerpo y alma a la enseñanza y a la escritura. En momentos difíciles siempre mantuvo una sonrisa. Sus amigos y las personas que la quisieron la echarán mucho de menos.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Almería en la calle Suflí, donde precisamente hoy a las 13 horas en la capilla se oficiará una misa funeral por Pilar Quirosa. Sin duda, la muerte de Quirosa, que llevaba años delicada de salud, fue ayer un mazazo para todas las personas que de alguna manera la conocieron o la trataron. Mari Ángeles Lonardi, amiga de Quirosa, y una persona que mantuvo en los últimos años una estrecha relación no daba crédito a la noticia. “Hace pocos días hablamos de proyectos para este nuevo año. No me lo puedo creer. Ha sido una mujer muy luchadora y una persona que nunca perdió la ilusión”.

El fotógrafo Rodrigo Valero la inmortalizó en una excelente fotografía. Ayer afectado por la muerte de Quirosa, sostenía que “se nos fue una mujer generosa, inquieta, una gran poeta, pero aún más grande persona. Todo un privilegio y un placer haber podido compartir su humanidad y esa sensibilidad que la hacía tan especial. Agradecerle el prólogo tan maravilloso y entrañable en mi libro homenaje a nuestro gran poeta Julio Alfredo Egea. Siempre la llevaré en mi corazón. Que los versos la acompañen”.

A.L. Guillen apuntaba en las redes sociales que “Pilar ha sido una de las personas más generosas que he conocido desde que vivo en la ciudad celeste de Almería. Amiga, maestra, poeta, mentora de tantos ,y de la misma Musa, y finalmente madrina de mi primer libro, y del primer libro de tantos y tantas. Jamás te olvidaremos. Gracias, Pilar. Buen viaje hacia la Luz”.

La escritora Begoña Callejón apuntaba que “Pilar Quirosa-Cheyrouze, siempre te llevaremos en el corazón. Hoy es un día triste para la poesía. Recuerdo muchos momentos, muchas risas contigo. Sí, así es como te recordaremos. Una mujer fuerte, valiente. Hoy volarás cuál pájaro poético. Te queremos”.

Guillermo de Jorge, poeta que pasó mucho tiempo cerca de Quirosa sostenía ayer que “agradecerte todo aquello que generosamente nos ofreciste con las puertas de tu casa siempre abiertas, de par en par. Encima de tu corcel celeste, con tu dolor a cuestas. Nos ofrendaste tu hogar, tan callada, tan silenciosa. Posada de poetas y de escritores, casa azul que siempre salía a recibirnos. Hoy los pájaros ajados de la tarde emprenden el vuelo proclamando tu nombre, con su pico roto, con su alas rotas, con su pata rota. Hoy las iglesias y las catedrales están vacías. Las calles, el asfalto, el aliento. Es el caos pronuncian, mientras te busco desesperado entre las vías del tren”.

Sin duda, las redes sociales se llenaron ayer de comentarios donde se elogiaba la figura de Pilar Quirosa y sobre todo lo que significa su muerte, ya no solo para las letras almerienses, sino para las letras andaluzas. Era una mujer metódica, muy trabajadora y una persona que se hacía querer puesto que siempre se mostraba como una persona cercana. De cara al futuro se le echará mucho de menos, porque era una persona con grandes proyectos y con ideas nuevas en torno a lo que amaba: la literatura.