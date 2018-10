Rocío Egea, la actriz rebelde, que tiene grandes proyectos en mente

Se ha convertido en un auténtico personaje, una mujer que lleva muchos años luchando por lo que le gusta, como es la interpretación. No hay, ni habrá ningún papel que se le resista, porque se atreve con todo. Es una actriz con mayúsculas. Tiene grandes amigos y muchos apoyos, y luego hay un sector que la detecta, o más bien, no la entiende.

Es una auténtica revolucionaria de la escena que tiene grandes proyectos para el futuro y que vive en Almería, su tierra, tras haber pasado largas temporadas en Madrid. "He pasado unos días muy mal, porque murió Julio Alfredo Egea, familia mía, y me quedé con las ganas de conocerlo en vida. Estuve en su misa funeral, y me despedí de él. Fue un momento difícil y triste para mi".

Rocío del Carmen López y Egea, conocida en los círculos teatreros como Ro Egea, apunta que "me ha dado siempre mucha vergüenza decir que era artista, siempre decía que me dedicaba a las obras sociales. Pero ahora ya si lo puedo decir", apunta.

"Para mi, artista es el que hace su trabajo con amor y me da igual que sea un cajero, un camarero o un actor", mantiene la actriz, que se siente muy española y que recuerda con nostalgia a su abuela, Dolores, que vivía en Chirivel.

Proviene de una familia muy sensible, muy vinculada al arte. "Tuvieron vidas muy difíciles, pero tenía mucho arte mi familia". En el año 1995 se marchó a Madrid para formarse y dedicarse al teatro, algo que le apasiona desde que era una niña.

"He pasado diez años en una Residencia de Ancianos escuchando a las mujeres más valientes de la historia española. Eran mujeres que pasaron una Guerra y una postguerra. He conocido a mujeres de todos los bandos que me han contado historias maravillosas y sublimes y otras terribles, de las cuales yo he aprendido mucho", afirma Rocío Egea.

La actriz está ilusionada con la obra Mary para Mary inspirada en la controvertida figura de Mary Wollstonecraft una luchadora incomprendida que fue juzgada por su libertad en 1897. "La autora es Paloma Díaz Pedrero, una de las mejores dramaturgas de este país, que además es directora y con la que estamos en trámite con la ONG Caídos del cielo. Esa obra la vamos a llevar a varios festivales".

Mary para Mary se preestrenó en Amanecer en la Alcazaba de este año, aunque el montaje grande se estrenará fuera de Almería. "Es algo más de una hora de un monologo dramático, donde estoy sola en escena", confiesa.

En 1995 hizo la obra Las amargas lágrimas de Petra von Kant de Fassbinder, y luego se fue a hacer las pruebas en los estudios de William Layton. "Me fui asqueada de Almería y el año pasado yo cerré cosas en Almería y ahora amo esta tierra, porque es parte de mis raíces".

"Volví al Aula de Teatro de la Universidad de Almería como una alumna con discapacidad. Lo he pasado muy mal porque tengo muchos problemas de visión y empecé desde cero, gracias a Diego Armando Alías y Pilar Barberá. "Para mi la obra Spain is different ha sido un proceso precioso, volví al origen y a partir de estrenar con ellos pues mi vida ha cambiado, y gracias a ellos he podido hacer lo que más amaba, como es conmover, emocionar y hacer pensar, y también hacer reír".

De cara al futuro, Rocío Egea tiene su mirada puesta en un interesante proyecto fotográfico y también en otro proyecto que de momento no quiere desvelar. Ahora tiene por delante un gran trabajo, que siendo como es Rocío lo llevará a cabo y será, con seguridad, un éxito.