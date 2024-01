The Last of Us Parte 2 Remastered, un título que ahora es todavía más imprescindible

El director de The Last of Us: Parte 2 Remastered, Matthew Gallant, concedía hace unos días una entrevista al medio especializado de videojuegos VGC en el que aseguraba que esta remozada iteración que se ha publicado esta semana “es la mejor manera de jugar The Last of Us: Parte 2”.

The Last of Us Parte II Remastered Género: Acción Lanzamiento: 19 de enero Desarrolladora: Naughty Dog Plataformas: PS5 Textos: Español Voces: Español Precio: 50€ / 10€ actualización de la versión de PS4

Una afirmación que, tras volver a disfrutar de esta desgarradora, visceral y apasionante aventura, rubrico letra por letra. Sí, ya jugamos hace ya casi 4 años con Joel, Ellie y Abby en Playstation 4 y, con la salida de PS5 en 2021 pudimos hacerlo por retrocompatiblidad a 60 imágenes por segundo. ¿Entonces qué sentido tiene volver a lanzar un título que ya contaba con un apartado gráfico y sonoro de primer nivel? Pues la homogeneización de la saga para adaptarla a PS5 dejando así la puerta abierta a esa rumoreada Parte III que concluiría una historia que empezó a contarse hace ya más de una década en PS3.

Esta estrategia dio comienzo a finales de 2022 con el remake de The Last of Us con el añadido de Parte I adoptando el motor gráfico de The Last of Us 2 que analizamos aquí. Un excelso lavado de cara que permitió disfrutar de la primera odisea de Joel y Ellie de la mejor manera posible. Y ahora le llega el turno a la continuación que adopta en su título lo de Parte II y remastered (de remasterización) porque básicamente el juego corre de manera nativa en PS5 con ciertas mejoras en las texturas, la iluminación y los dos modos de visualización (calidad en 4K y rendimiento en 2K a 60fps), unos tiempos ínfimos de carga que os harán casi olvidar esas polillas que revoloteaban cerca de una luz en la pantalla de carga así como la integración total con el mando DualSense.

Unas mejoras que, en cambio, no serían suficientes para justificar los 10 euros que cuesta su actualización desde la versión de PS4. Para ello, los chicos de Naughty Dog han decidido dotar a esta renovada versión con una serie de añadidos que van desde unos cuantos niveles repartidos por la extensa trama que amplían el lore de la historia (denominados niveles perdidos), una sección para tocar la guitarra con numerosos retos pasando por varias horas de comentarios de los desarrolladores que se pueden activar mientras jugamos y que nos explicarán muchas curiosidades y decisiones adoptadas en el juego mientras lo disfrutamos.

Pero la verdadera joya de esta edición Remastered viene de la mano del modo Sin retorno, una experiencia roguelike en la que nos tocará librar combates intensos al mismo tiempo que intentamos sobrevivir tanto como podamos en una sola partida. Empezaremos con algunos personajes y a medida que consigamos mejorar nuestra supervivencia en cada run iremos desbloqueando otros a través de un modo en el que vamos sorteando una serie de encuentros aleatorios con diferentes enemigos y lugares memorables del modo historia en los que no faltarán los jefes finales haciendo de la experiencia todo un reto.

Para mejorar la experiencia, podemos activar diferentes modificadores que harán más difícil la aventura y que alterarán el ritmo de la incursión que, como hemos hecho hincapié, tiene muerte permanente. Si caemos, toca volver a empezar sin nada. Si has jugado a títulos como Hades, la experiencia es similar solo que en un entorno lleno de matices y cargado de realismo como el que ofrece The Last of Us Parte II.

En este modo, adictivo como pocos, tendremos fases de asalto en las que podremos eliminar de forma sigilosa a los enemigos y otras de cacería, un modo horda en el que tocará sobrevivir un tiempo estipulado todo ello con el amplio arsenal que ya contábamos en el original al que se suma una capa de economía y gestión al ofrecer n un sistema de monedas para comprar armas, munición y accesorios con los que avanzar en la aventura.

En definitiva, añadidos que justifican esta nueva versión de un juego del que ya comentábamos en 2020 que “todos sus apartados acarician la perfección. Desde el sublime acabado gráfico, pasando por la banda sonora y el doblaje hasta la trama con giros de guión inesperados y una visión minimalista y cruda de la vida misma”. Hacedle caso a Matthew Gallant.

Hemos podido probar esta nueva versión de The Last of Us Parte II gracias a una clave para PS5 que nos ha remitido Playstation España.