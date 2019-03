Las fotografías que Elena Pedrosa hizo en Bosnia se podrán ver en Málaga

Elena Pedrosa expone la muestra Lírica Iliria (Mostar y el regreso). La inauguración será el próximo 7 de marzo de 2019 a las 20:30 horas en Galería Central, espacio expositivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Deportes y dirigida por Tecla Lumbreras.

La exposición está comisariada por Gabriela Pérez Chávez y Elena Mespi. El acto de apertura contará con la interpretación vocal de la soprano Virginia Pedrosa, se leerá el texto Reflexiones sobre la guerra de Simone Weil y se proyectará un videoarte realizado con la base del proyecto musical Solaz de Antonio Luis Guillén para el Gruppo Ungido.

Se trata de la primera exposición de Elena Pedrosa en su ciudad natal.

Elena muestra una serie de imágenes que combinan su propia experiencia en una Bosnia aún herida con los recuerdos de las personas que vivieron como refugiados en España.

Se exponen 21 fotografías articuladas narrativamente en tres bloques: la visión de la fotógrafa en su exploración de dos ciudades tras 10 años de la guerra de Bosnia, el encuentro con una testigo que fue refugiada en nuestro país con su familia, y una muestra de recortes de prensa que rememoran la acogida en el Centro Cívico, (hoy La Térmica) en Málaga en 1993. En definitiva, una investigación fotográfica que une lo antropológico, lo periodístico e incluso lo terapéutico.

Este proyecto fotográfico tiene su origen en 1993, cuando la autora comenzó a recopilar recortes de prensa sobre la Guerra de Bosnia, tras tener contacto con refugiados de la ciudad de Mostar que convivieron con ella en el instituto donde estudiaba.

En 2009 viaja a Mostar y Sarajevo y constata las diferencias del proceso de reconstrucción de estos lugares, así como el uso del conflicto bélico como reclamo turístico. Esta reflexión la lleva a idear el proyecto Lírica Iliria y a unirlo a las “Reflexiones sobre la guerra” que la filósofa Simone Weil escribió en 1933.

En 2018, Elena comparte este trabajo fotográfico con una amiga que fue refugiada en España y comprende, al compartir con ella su archivo de recortes de prensa, la diferencia de percepción del conflicto que se tiene como espectadores del espectáculo mediático con respecto a quienes viven la experiencia, y es por eso que comienza a buscar otras personas que hayan vivido de cerca esta guerra con idea de contrastar esa información personal con las fuentes periodísticas. Esta exposición es una de las estrategias de búsqueda en su investigación.

“En la actualidad, -dice la autora- cuando parece que hablar de guerra y de refugiados es algo nuevo, he querido rescatar esta crisis bélica que marcó mi adolescencia para que no nos olvidemos de las guerras que ya no son mediáticas, que ya no nos imponen en el menú de consumo de fraudes diarios los impostores de la actualidad cotidiana.”

Elena Pedrosa es Doctora en Comunicación Audiovisual y Licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la UMA y trabaja como profesora de Fotografía en la Escuela de Arte de Almería. Ha sido finalista con este proyecto en el certamen Proyecta CAF en 2017 y seleccionada en el II Encuentro de Creación Fotográfica organizado por el Centro Andaluz de la Fotografía en 2018.