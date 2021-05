Viendo el buen resultado que está teniendo "Ai Love 2016-2020", quiero compartir más anécdotas del proyecto (que hay mil), pues actualmente los mosaicos de 2017 y 2018 se están exponiendo en Tokio con "Mención de Honor", en el 3er Concurso Internacional "Diversity in the Arts". Tal y como expliqué en la opinión "Open Air", la tercera Composición Fotográfica en 2016, la basé en imágenes de la Familia Real y de forma muy experimental, propuse crear la fórmula del Arte Inclusivo (Paz + Amor = Ai). En ese momento pensé hacer 2 series al mismo tiempo, una con las imágenes del perfil de Twitter @Casareal y otra más personal, con fotografías, diseños, cuadros, música, etc., fue ahí donde también incluí a Alessandra Ambrosio y Angelina Jolie como Musas.

Rápidamente y muy parecido a la película "The Big Short", hablé con mis abogados, para saber si es legal hacer mosaicos con pantallazos del móvil (screenshot), y que luego se puedan exponer, vender, hacer subasta solidaria, etc. Después de investigar durante meses las leyes de Propiedad Intelectual, derechos de autor, de imagen, etc., llegamos a la conclusión de que sí es legal, pues no se vulneran leyes al estar las imágenes publicadas en redes sociales, internet, etc.

También no hay mucha legislación en relación con las capturas de pantalla del móvil.Y aunque no ha pasado, alguien puede pensar que estoy utilizando esas creaciones para promocionar, difundir o fomentar el "Ai", que al mismo tiempo es una de mis marcas registradas.

Por ese motivo, si alguien no quiere aparecer es libre decirlo. Sabido esto y con una comunicación fluida con todas las personas, sigo la segunda edición (2021-2025). Otra anécdota divertida ha sido saber, 5 años después de empezar el proyecto, que tengo que tener la línea de crédito "© Casa de S.M. el Rey", en todas las galerías que hay en www.esai.es/air, prohibiendo así su comercialización o venta. Eso ha hecho posible proponer el conjunto completo "Ai y AiR 2016-2020" al 4º Concurso en Japón, con la posibilidad de vender únicamente el personal.

También durante 2017 y 2018, cuando fui conociendo mejor a las Musas, (pues no sabía casi nada de sus mundos), les pedí ser "Embajadoras del Arte Inclusivo". Y aunque no he tenido respuesta oficial, siento que están bailando con la idea, pues modelos y actrices, hubo, hay y habrá muchas, pero Musas de una evolución artística, cultural, social, etc., irrepetible, no hay muchas, y lo sabes ;-) Ahora estoy incluyendo también de España: Patricia Conde, Sara Carbonero, Pilar Rubio, etc., pues con este proyecto me pasó como con la asociación, empecé directamente con Rusia, Alemania, Colombia, Chile, Argentina, etc. Y aquí también tenemos mujeres muy adorables, inspiradoras, sensibles, referentes… Ojalá que bailen también con la idea y los mosaicos provoquen "Síndrome de Sthendal".

Es muy destacable y cómico, que coincide la Mención de Honor de esos dos años, con el peor momento de mi vida a todos los niveles: en Emergencia Social, viviendo en casa de amigas, comiendo 8 meses con vales de comida, con una orden de desahucio, un único juicio pidiendo Ayuda Alimenticia, sin un equipo informático estable, sin posibilidad de renovar los dispositivos, haciendo + 17.000 pasos al día (50/60Km), ese hito, haber hecho 65.000 km desde 2017 a 2020, lo presentado al Guinness World Record, pues teniendo discapacidad física del 39% y limitación de movilidad, es un milagro haber dado 3 vueltas al mundo en bicicleta. Como conclusión, una de las muchas cosas que he pensado en ese tiempo, es que la admiración mal gestionada, se puede convertir en fanatismo, envidia, frustración, etc. Es importante saber gestionar bien la admiración.