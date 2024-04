Otra realidad. Los jugadores del Almería viven completamente alejados del triste presente por el que pasa el equipo. En su propia burbuja, siguen sin aceptar el fracaso. Víctimas de sus propias palabras, los mismos protagonistas que no se cansan de decir que no se puede juzgar su papel solo por los resultados son los que se aferran a estos cuando se consiguen puntos. El empate contra la Real Sociedad resume esta situación. Embarba, después de marcar dos goles y estampar sus estadísticas en la taquilla, más como consuelo personal que otra cosa, alabó el trabajo de un plantel que pudo salir goleado de Anoeta. En una de las peores actuaciones de la temporada, uno de los líderes de ese perdido vestuario se vanaglorió por lo realizado sobre el verde. Sin la figura estelar de Maximiano, el marcador hubiese sido vergonzante. Con una autocrítica cero desde dentro, igualmente el discurso del entrenador deja mucho que desear. Pepe Mel también analizó el encuentro desde un supuesto triunfalismo inexistente. De cara al próximo curso, urgen figuras de peso en el equipo, tanto en el banquillo como en el terreno de juego. El brazalete no puede seguir siendo un mero adorno que solo sirva para ganar el saque inicial. No es solo un problema de la actual temporada, sino una dinámica que se arrastra en los últimos años. La llegada de jugadores con experiencia y que hayan crecido en ambientes competitivos es absolutamente crucial. La apuesta por jóvenes que puedan revalorizarse debe continuar, ya que ha sido importante con la nueva propiedad. No obstante, en el equilibrio estará la clave en una categoría de sobra conocida como Segunda. Habrá que bajar al barro para buscar nuevamente el ascenso,aunque con una importante limpia de la actual plantilla y sin muchos dueños del relato.