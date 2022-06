Fallece Eduardo Mena, entrenador personal de Bisbal

La Real Balompédica y La Línea en general han quedado conmocionadas este miércoles al trascender el fallecimiento durante la madrugada del linense Eduardo Mena Guerrero, que fuera defensa de los albinegros en las campañas 1988-89 y 1989-90 y que desde hace tres décadas regentaba un gimnasio en Almería en el que se había ganado el apodo del entrenador de los famosos, por el gran número de caras conocidas que solicitaban sus servicios para mejorar su condición física.

Eduardo Mena, que en mayo había cumplido 56 años, fue intervenido en Granada a comienzos de la semana después de que le apareciese un problema repentino en la vena aorta y no ha podido superar las dos operaciones a las que se vio sometido.

El espigado zaguero, que pertenecía a una familia muy futbolera y conocida en La Línea, jugó dos campañas en la Balona, ambas en la extinta Segunda división B. La primera, 1988-89, marcada por el accidente que sufrió la expedición que viajaba a Gandía para afrontar la primera jornada de la temporada. Fue alineado en tres ocasiones.

Martín Doblado y más tarde Carmelo Cedrún encabezaron una plantilla de la que formaban parte, entre otros, Domingo, Pablo Caballero, Salvador, Pacheco, Umbría, Arias, Torremocha, Martín Goikoetxea, Ordás, Juli, Rossi, Agustín Cabrera, José Manuel García....

El curso siguiente disputó dos partidos en un plantel que comenzó bajo el mando de Osman Bendezu y que más tarde asumió Gabriel Navarro Baby. Fueron compañeros de Mena en aquella caseta, además de muchos de los ya mencionados, Juano, Arreitu, Ormaechea, Berenguer, Juanma, Currito Álvarez, Ahumada, Javi Vales, Carrazoni...

A lo largo de su trayectoria futbolística vistió también las camisolas de Sevilla Atlético, Plasencia y Poli Ejido. Después de colgar las botas, Eduardo Mena, que se caracterizaba por ser una persona siempre afable y sonriente, se asentó como preparador físico y alcanzó enorme notoriedad por su relación con personajes tan famosos como David Bisbal, Rosa López, David de María, el torero Juan José Padilla...

En su web personal él mismo se definía así: "Entrenador personal y especialista en nutrición. Llevo entrenando a personas de todo tipo más de 25 años. En mi recorrido profesional en el sector del Fitness & Wellness he entrenado a multitud de clientes de todo clase de deportes, incluyendo entre estos muchos profesionales en más de 15 países y desde entonces he ido evolucionando y creciendo aprendiendo en cada momento las últimas tendencias y avances en el entrenamiento siempre atento a los nuevos estudios que se publican continuamente. Sólo durante estos últimos 10 años he entrenado a más de 1000 clientes, asesorándolos y ayudándoles a conseguir sus objetivos".

El cuerpo sin vida del exfutbolista será trasladado este mismo miércoles hasta La Línea. A partir de las 20:00 será velado en la sala número 1 del Tanatonio de Servisa. A las 10:00 de este jueves será oficiada la misa por su eterno descanso para que a su término se proceda a la incineración.