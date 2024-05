Londres, 23 de mayo de 2024. Estimado Navarro, por fin se acaba la temporada de los horrores y espero que el club no tarde en dar las pinceladas de lo que tiene que ser el proyecto del retorno a Primera. Ojalá borrar los penosos recuerdos de esta bochornosa campaña, en la que hemos batido muchos récords negativos, pero creo que será imposible, a no ser que aún nos quede por ver algo peor de lo visto este año. Existe la posibilidad de que, de no ganar al Cádiz, nos convirtamos en el primer equipo en estar toda una temporada sin ganar en casa. Ahí es nada. Justo en la temporada donde nos privaron de las gradas detrás de la portería y nos incrementaron el precio del abono, nos penalizan con un espectáculo penoso. Los abonados nos merecemos una indemnización, una compensación por daños y perjuicios. Una devolución de parte del dinero pagado o, en su defecto, un abono gratis, o con un cuantioso descuento, para renovar la próxima temporada. Creo que nos lo hemos ganado con creces.