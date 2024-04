En el mundo del fútbol, entre los equipos que suelen convivir habitualmente con una pérdida de categoría, suele flotar la creencia de que mantener en verano la plantilla del descenso es sinónimo de garantía para optar al ascenso. Tiene cierta lógica. Al fin y al cabo, estás reteniendo a una veintena de futbolistas que, a priori, te parecieron válidos para Primera. ¿Cómo no van a ser aptos, entonces, para Segunda? Es un razonamiento del que, habitualmente, he sido simpatizante. Sin embargo, la UDA me ha roto todos los esquemas este curso. Son varias las razones que invitan a pensar en lo negativo que sería dar otra oportunidad a un bloque que ha evitado, por los pelos, ser el peor equipo de la historia de la máxima categoría. Esta que acabo de citar, de hecho, es la principal de ellas, pero no la única. El plantel, en los últimos choques -salvo alguna excepción-, está mostrando una falta alarmante de amor propio que, además, conlleva una ausencia total de empatía con el aficionado. Solo así se explica el 0-3 que Osasuna le endosó sin apenas despeinarse en el que se presuponía el partido del despertar tras el casual triunfo en Gran Canaria. El engañoso 2-2 en San Sebastián, con unos jugadores indolentes y apáticos, fue otra clara muestra de ello. A nadie escapa que en el fútbol domina el ventajismo, el a posteriori. Si el club decidiera dar continuidad a este plantel y las cosas fuesen mal en Segunda, muchos sacaríamos pecho diciendo que ya lo avisamos. Y, si fuese bien, callaríamos. Si, por el contrario, decidiese renovar el vestuario y, aún así, el tema no funcionase, muchos se quejarían porque se renunció a un bloque de Primera. La historia está escrita. Por eso, antes de que el ventajismo se apodere del análisis el próximo año, y con el mercado de fichajes todavía lejano, abogo por una limpieza. Todo ha terminado demasiado contaminado este curso como para dar continuidad a futbolistas que, cuando la situación es mala, reaccionan peor.