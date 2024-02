Londres, 29 de febrero de 2024. Estimado Navarro, no me puedo creer que aún haya gente haciendo cuentas para la permanencia. Imagino que se debe a lo irracional que puede ser el fútbol, pero en lo que al Almería se refiere, no hay nada racional en pensar que la salvación pueda ser una posibilidad, ya que sacar 7 de los 12 partidos que quedan, cuando no hemos ganado ni un solo partido en lo que va de campeonato, suena a un golpe de suerte comparable a ganar el Euromillones. Radovanovic decía que para poder salvarnos hay que ganar en Vigo. Garitano dijo que si ganamos nos poníamos a 3 victorias de la permanencia… Y encima el Celta llega con una ristra de bajas y Benítez jugándose el puesto. Es posible que el Almería gane (algún día caerá la breva, digo yo), pero no creo que nos acerque a la salvación. En realidad, un triunfo en Balaídos no haría más que prolongar la dolorosa agonía. PD: Me sigue pareciendo increíble que este equipo solo tenga 9 puntos con lo barata que está la permanencia…