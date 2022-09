Son partidos como el de Elche o Valladolid, también recién ascendidos como la UDA y grandes rivales en recientes temporadas por el ascenso, los que deben marcar el devenir y el futuro del equipo esta campaña. De momento, empate con los ilicitanos y derrota in extremis pero justa frente a los pucelanos. En casa, el esperado pero ajustado triunfo del todopoderoso Madrid y el triunfo rojiblanco ante un hasta este mismo fin de semana raquítico Sevilla, tanto en Liga como en Champions, aunque toma aire con su victoria a domicilio sobre el Espanyol. Recibe ahora la UDA a un rival que debería ser, con todos los respetos, rival directo. Porque si Elche tiene menos tradición en la máxima categoría y es como nosotros un recién ascendido, a veces se nos olvida que Valladolid ha sido históricamente equipo de Primera, incluyendo la mayoría de los últimos años. Pero qué decir de Osasuna, otro de los históricos. Por eso es un privilegio que debemos seguir valorando y ojalá se muestre en las gradas pese al día y la hora, de nuevo lunes por la noche. Sería crucial no dejar que se escape el rival, pero será muy difícil porque Osasuna ha iniciado de dulce la temporada, sumando tres victorias en estas cuatro primeras jornadas para un total de nueve puntazos bien solventes: seis goles a favor y tres en contra. Con esos números y jugadores ya contrastados como Vidal atrás u otros que están pegando fuerte como Torró o sobre todo Aimar Oroz, la empresa da cierto vértigo. Esos otros rivales directos como Elche y Valladolid malviven o sobreviven a costa del empate y la victoria lograda respectivamente ante los rojiblancos, pero igual o peor le va al Cádiz y no mucho mejor al también antes mencionado Espanyol. Otros como Girona y Rayo toman el aire y los siete puntos a los que aspira la UDA. Y esa es la grupeta a priori que debemos vigilar, con especial atención a estos combates directos donde como se suele decir con mucha razón que se juegan más de tres puntos. Ojalá vuelvan a quedarse en casa.