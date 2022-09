Entre Sabina y Saramago

Athletic-almería, este viernes, ¿con quién vas? Me cuestionó un buen amigo almeriense y me lo recordó después otro vizcaíno de la infancia. El interpelado sentenció: "Voy con Saramago". El Premio Nobel de Literatura resolvió este tipo de dilemas con naturalidad e ingenio como sus obras. Murió en Lanzarote, hace 12 años, a los 88, y lo dejó por escrito: "Lanzarote no es mi tierra, pero es tierra mía". Joaquín Sabina, en su disco 'Princesa', aporta otra visión más desgarrada: "Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere, mata, y porque amores que matan nunca mueren". La situación que vive la UDA le hace ser hijo del portugués y del jiennense. Su actualidad se aproxima a dos de los trabajos literarios del escritor: 'Ensayo de la ceguera' y 'Ensayo de la lucidez'. Los de Rubí viven en la oscuridad y se les nubla la vista en los metros finales. Les falta la lucidez necesaria para convertir en peligro real lo que ahora no es más que una escaramuza. Su realidad les acerca al bolero del cantante/poeta, triste y descarnado como todos en su género. San Mamés no parece el mejor destino para recuperar la luz. Profanar 'La Catedral' no es sencillo, pero no excomulgan a nadie por hacerlo. La UDA de Arconada ya cometió ese 'pecado' en 2008, en la primera jornada liguera. Los unionistas han de cambiar de camiseta por coincidencia de colores con los rojiblancos vizcaínos. Sería deseable que también lo hicieran de propuesta porque al fútbol se puede jugar de muchas formas, pero no de cualquier manera. La 2021/22, en Segunda, fue placer y dolor. Este curso va a ser de mucho dolor y pocas alegrías. Hay que saber ganar porque se va a perder mucho y hay que saber perder para merecer el triunfo, a base de trabajo, de sol a sol, y sol tras sol.