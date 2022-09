Toca reinventarse

Londres, 8 de septiembre de 2022. Estimado Navarro, mucho ha llovido, aunque no literalmente, desde nuestra última correspondencia en la que teníamos claro que Sadiq iba a abandonar el club. Se ha ido a la Real y el Almería tiene 4 puntos tras 4 partidos. Además, tiene una plantilla muy distinta, con varios fichajes en las últimas horas de mercado. Vender a Sadiq nunca puede ser una buena idea, pero el control financiero de la liga, tan intransigente con todos menos con el Barcelona, no daba otra opción. El Almería ha perdido a su jugador franquicia. Ha renunciado a 15 o 20 goles que bien podrían valer la permanencia, o no. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que ha cortado por lo sano con la 'sadiqdependencia', obligando al cuerpo técnico a reinventarse, ganando en cambio una profundidad de plantilla que sin la venta del nigeriano no habría sido posible. Embarba ya dejó destellos. Melero es una apuesta segura del que Rubi saca lo mejor. Lázaro tiene una pinta bestial y El Bilal no deja ser una apuesta tan arriesgada como Darwin y Sadiq. Confiemos en los profesionales.