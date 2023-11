No es tan conocida como “20 de abril” o “Cuéntame un cuento”, pero imagino que a los que fuimos a la EGB les sonará la canción “Tranquilo Majete” del grupo pucelano Celtas Cortos. “Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo/ Tranquilo majete en tu sillón”, decía el estribillo, y a mi me ha venido a la cabeza este tema pensando en qué andará Turki, tan preocupantemente tranquilo, mientras que su proyecto deportivo sigue a la deriva. Sospechosamente tranquilo. Sin mostrar nervios, ni emoción alguna. El presidente no hace una mención sobre el Almería desde hace meses, mientras que Mohammed El Assy anda desaparecido en combate pese a que Garitano tiene peores números que Moreno y el equipo sigue sin dar visos de poder ganar pronto un partido. ¿Cómo es posible que Turki pueda estar tan tranquilo en Arabia, mientras promociona combates de boxeo o inaugura el museo de Cristiano Ronaldo? ¿Acaso no le importa el descenso del equipo? Esas preguntas, además, desembocan en conjeturas preocupantes, porque si el descenso no le preocupa, y dado el silencio de los dirigentes, bajar a Segunda podría ser el menor de nuestros problemas. Es muy raro todo lo que rodea al Almería esta temporada y cómo se está gestionando una situación extraordinaria: somos el peor colista de las grandes ligas de Europa, llevamos números de convertirnos en el peor colista de la historia y, sin embargo, seguimos estando a solo un par de partidos de meternos en la pelea. Y todo esto es lo que no acabo de comprender. Si Turki tiene algo de vergüenza, hará lo imposible por cambiar la dinámica del equipo, sobre todo porque, como he dicho, las cuentas aún podrían salir. Su inacción, por el contrario, es lo desconcertante. Uno no sabe si es porque ha perdido el interés y nos hemos convertido en su juguete roto, o si es que Turki no se entera de la gravedad. Como dirían los Celtas, Turki es “madera de colleja”, porque los meses pasan, el equipo tiene una trayectoria ridícula y ahí sigue el tío, sin hacer nada: “Espabila ya (Turki), no seas vegetal”…