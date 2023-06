Rurbi ya es historia en el Almería. Posiblemente ha sido el mejor entrenador que ha tenido un equipo de Almería, el único capaz de hacerlo campeón de liga, y eso nadie ni nada se lo va a quitar. El mejor, sin lugar a dudas, pero no ha calado entre buena parte de la afición rojiblanca. Siempre se le ha comparado con Unai Emery, el entrenador, junto a Maguregui y Alfonso García, que sacaron en su día al Almería del lado oscuro de nuestro fútbol, haciéndolo muy grande. Maguregui, Emery, Rubi… Todos llevaron al equipo a Primera División. Los tres lograron mantenerlo en Primera, pero su “calado” no fue el mismo entre los aficionados. Maguregui y Emery eran mucho más cercanos, más queridos, más carismáticos, mientras que Rubi, con el paso de las semanas y los meses se ha ido haciendo más distante, hasta el punto de aislar por completo a los suyos y alejarlos de la afición (entrenamientos a puerta cerrada, blindando el anexo, donde no podía acercarse ni el que tiene que cambiar un tornillo, demasiadas prohibiciones y limitaciones a los jugadores y muy controlador de todo lo que pasaba alrededor para que nada trascendiera más allá del discurso políticamente correcto que él mismo autorizaba). Todo lo contrario a sus antecesores, donde no era de extrañar la semana en la que bien el entrenador o los jugadores compartían ratos con las peñas y, en definitiva, con los aficionados. Está claro que eso va en el carácter de cada uno, pero hay que reconocer que el Rubi que llegó en un play-off para llevar al equipo a Primera no es el mismo que el domingo de despidió en la sala de prensa del Español. Es más, Rubi ha venido haciendo cosas de un tiempo a esta parte que ni en el Betis, ni en el Español, ni en el Valladolid o en el Girona había hecho. ¿Por qué en el Almería? Míster, gracias por todo lo que nos has dado tú y tu equipo de colaboradores y suerte para el futuro.PD: Cuando El Assy se refirió a las fuertes inversiones económicas hechas por el club y que luego no tuvieron el protagonismo esperado y era como tirar el dinero, ¿no se referiría a Pacheco, Kaiky o Lázaro? Casi olvidados por Rubi.