E L urso pasado, un grupo de caraduras, bastante acorde a su corta edad, logró lo que durante todo el año se había comentado que era imposible: disputar una final de la Copa del Rey juvenil. Pues allí se plantaron, en León, contra el Real Madrid, a punto de aguarle la fiesta a un equipo repleto de estrellas. No fue la primera vez. En Gran Canaria, con medio vestuario incapacitado para saltar al terreno de juego, lograron dar la sorpresa y vencer. Esos jugadores afrontaron el reto hace unos meses de lograr el ascenso a Segunda RFEF con el Almería B. Sin experiencia en la categoría y siendo el equipo más joven, han acabado clasificándose para los playoffs. La primera ronda será contra el Atlético Malagueño, un rival al que no se le ha metido un gol en ninguno de los dos partidos que se ha jugado contra ellos. Otro filial contra grandes nombres, con una plantilla sobresaliente. Otro desafío. ¿Pero sabéis qué? A este grupo le pone especialmente todo esto. Se motiva ante la dificultad. Le encuentra el gusto a la adversidad. Sabe disfrutar de situaciones que para cualquier otro equipo sería una temeridad. La temporada anterior demostraron que la palabra imposible no existe en su diccionario, pero lo de esta fase de ascenso tendría que ser considerado un verdadero éxito tras lo vivido en los años anteriores. Seis partidos en los que los chicos de Alberto Lasarte volverán a representar un escudo que ha sido arrastrado durante estos meses en los estadios de Primera División y defender unos colores ellos han lucido con entereza y valentía. Ahí están, a seis partidos de hacerlo. Sin ventaja de campo, sin excusas, sin complejos, sin balbuceos. Con la seguridad que solo unos inconscientes pueden transmitir en partidos de máxima tensión. ¿Por qué sí? Es una buena pregunta, pero por qué no. Dijo El Barrio un día aquello de “al tiempo le pidió un sueño y al sueño una ilusión: vivir toda la vida soñando como sueña un soñador”. Una vez más, salgan, disfruten y ganen.