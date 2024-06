El objetivo de la pretemporada

Ya se conocen las fechas de la nueva pretemporada de la UDA, en la espera de que sea un periodo que de verdad le sirva a Rubi para preparar a un Almería poderoso, al amparo de una política de fichajes lo más acertada posible. Y cuando digo que de verdad le sirva a Rubi, me refiero al tiempo transcurrido entre el comienzo de la preparación física y táctica y la llegada de los nuevos integrantes de una plantilla que debería sufrir una renovación más que profunda. Lo acontecido en otras temporadas, en las que el entrenador de turno ha ido preparando más bien a jugadores que a la postre abandonaron la disciplina rojiblanca, no se debería repetir por el bien de una campaña de capital importancia para el proyecto de Turki, que ha sufrido el revés momentáneo del descenso a Segunda. Por el contrario, otros futbolistas arribaron a la UDA en pretemporadas pasadas con el trabajo previo al nuevo curso ya realizado y, a veces, sin una decente puesta a punto por haber estado incluso sin equipo alguno durante las negociaciones. Entiendo que los números deben cuadrar y que no resulta sencillo llegar a acuerdos con jugadores que tienen contratos en vigor para cumplir con aquella máxima de dejar salir antes de entrar, pero ya se han tenido experiencias negativas con fichajes de última hora y sobre todo con los que llegan fuera de forma. Para cuando alcancen su mejor versión, la captación del sistema táctico y la compenetración con sus nuevos compañeros, habrá pasado un periodo clave, igual irrecuperable, durante la temporada. Y esto no sólo le podría afectar a uno o a dos jugadores, sino a gran parte de la plantilla, ¿o es que no se han tenido experiencias negativas de esta índole, comenzando por la aciaga campaña recién finalizada? Yo no sé si resulta más caro o barato el perder en una negociación, para luego poder ganar a la larga si el nuevo jugador de turno empieza a rendir desde las primeras jornadas gracias a una buena preparación de inicio. ¿Qué vale más, un descenso de categoría, o unos euros perdidos en una negociación por no tener que apurar una contratación al límite? Sé que es sencillo opinar sobre estos asuntos tan peliagudos desde esta líneas, pero no estaría mal aplicar en la medida de lo posible el concepto expuesto, dadas las circunstancias que han rodeado a las últimas pretemporadas, sobre todo cuando se necesita darle la vuelta a la actual plantilla como a un calcetín. Con respecto al periplo final del filial, el cual podría medio maquillar la temporada de la entidad con su ascenso, la afición pudo experimentar ante el Toledo en el Power Horse una ilusión una emoción por competir y por ganar que parecía olvidada. Con el empate, todo se resolverá en Toledo, pero estos chicos han sido capaces de levantar de sus asientos a la sufrida hinchada rojiblanca. Un consejo para Lasarte: contar de inicio en El Salto del Caballo con Valen y Rachad, sería lo suyo. Lo que sí se debió de haber gestionado mejor fueron las decisiones tomadas con respecto al acceso al estadio para ver las eliminatorias del filial. Un día entrada libre, otro sólo abonados (me pareció un error) y el último, abonados e invitaciones (error a medias). Una unificación de criterio desde el principio, con la posibilidad de enganchar a más aficionados de cara al futuro con la venta de entradas, aunque esta vez fuera a través del segundo equipo, hubiera dado una imagen de solidez organizativa. Suerte a los chavales en Toledo, pues su ascenso sería más importante para el club de lo que se piensa.