La Federación Española de Fútbol necesita de una intervención urgente. No sé si le corresponde a la UEFA, a la FIFA o al Gobierno, porque el organismo es de carácter privado aunque con utilidad pública, pero a la vista está que no solo Rubiales era la manzana podrida, sino que el cajón entero no supera los estándares mínimos de calidad. La RFEF lleva varios años sospechada de corrupción y con dirigentes como Villar cumpliendo condena. Los acontecimientos hacen sospechar que Rubiales transita por el mismo camino y ahora, Rocha, el único candidato que se iba a postular como presidente, ha sido imputado por la justicia en una situación inédita. Rocha contaba hasta el viernes con la gran mayoría de los avales de los clubes y el apoyo unánime de la asamblea, lo que lo convertía en candidato en solitario. Fue citado a declarar como testigo a los juzgados de Majadahonda y salió como sospechoso en una investigación en la que, entre otras cosas, la jueza Delia Rodrigo, quiere determinar si se han cometido delitos como un posible blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo que sucede en la RFEF no es nada nuevo y no se condice con el país moderno y democrático al que creemos pertenecer. El beso de Rubiales a Jennifer Hermoso desató un nuevo escándalo y caricaturizó a los máximos dirigentes. Pero la crisis se cerró en falso y los mismo que aplaudieron a Rubiales en aquel acto donde el expresidente hasta cinco veces aseguró que no iba a dimitir, fueron los que aclamaron a Rocha la noche del jueves. Solo faltó Jorge Vilda, uno de los pocos que pagó los platos rotos, pero los demás, incluyendo a Rocha, siguen ahí, vivitos, coleando y mandando. Todos, incluyendo los clubes, viven a la gran teta de la Federación y por eso han cerrado filas para que nada cambie. Por eso es tan necesaria la intervención de la RFEF, para airear, barrer debajo de las alfombras y dar normalidad a un organismo responsable del fútbol, gran escaparate y generador de una importante parte del PIB español.