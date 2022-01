La poesía española de la ii república a la transición

El estudio de la poesía española correspondiente al periodo comprendido entre la proclamación de la II República hasta la Transición, no se había llevado a cabo hasta ahora con la rigurosidad analítica que merecía y que el profesor de la Universidad de Alicante Ángel L. Prieto de Paula aborda en un libro que, para otro estudioso de la literatura española, el profesor José Carlos Mainer, "es una obra ya de consulta obligada, un indiscutible referente de la poesía española del siglo XX". Edita este libro el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, y lo hace en una edición muy cuidada, para que lectores interesados por este tramo histórico de la poesía española, estudiantes y estudiosos se acerquen a él con mirada atenta y crítica, si así se considerase. Lo cierto es que esta es una gran ocasión para admirar una obra compleja, pero imprescindible para aquellos que quieran saber y entender con detalle de cuanto sucedió en una época convulsa de la poesía española, más aún si cabe cuando avistamos una situación política y social muy encorsetada, opresora en todos los sentidos, que anulaba la libertad de expresión y, en consecuencia, la enunciación de preceptivas y movimientos innovadores, o, al menos, liberadores de influencias negativas y contrarias a desarrollar un pensamiento diferente al establecido por el poder reinante en aquellos días.

Para su autor, "la idea consistía en armar un panorama histórico y crítico, tan sucinto como fuera posible aunque sin renunciar a nada fundamental, de la poesía española en castellano desde el umbral de la Guerra Civil hasta la Transición democrática…" y añade, de forma categórica: "He compuesto este libro porque a menudo necesité recurrir a él y no estaba a mi disposición". Es esta la razón por la que ahora nos acercamos a su lectura, para comprobar que, efectivamente, esas lagunas existentes en la historiografía de la poesía española, se completan y complementan con el magisterio y sabiduría de Ángel L. Prieto de Paula, uno de los profesores universitarios y críticos literarios más prestigiosos de España. El resultado de sus conocimientos y el concienzudo análisis de un tiempo en el cual la poesía española presentaba una considerable dificultad dadas las diferentes poéticas y movimientos estéticos diversos, no solo en cuanto a las figuras de más renombre, sino también de las menos, es este libro. En este maremágnum de maneras distintas de entender el hecho poético se adentra el profesor Prieto de Paula, y lo hace, desde la absoluta imparcialidad y ajeno a tendencias que pudieran distraer al lector de la esencialidad objeto de estudio, no otro que el literario.

Por ello, este libro es tan necesario como imprescindible si se quiere comprender lo acontecido en el panorama de la poesía española en el periodo comprendido entre la II República y la Transición democrática. De tal manera estructura el trabajo académico nuestro autor que nada se escapa a su global y detallada visión de la poesía española contemporánea. Tanto la labor creadora de cada uno de los poetas de la época, como de las revistas que acogieron a los unos y los otros vates, se dan cita en este texto, congregados todos bajo los epígrafes referenciales correspondientes: De los precedentes de la guerra a la lenta recuperación, El patetismo y sus márgenes, Cauce y contorno de la poesía social, Poéticas del medio siglo: los emergentes; En la España del desarrollismo y El alma del 68. Constituye, pues, este libro, el más valioso instrumento para conocer nuestra más reciente historia literaria respecto al hecho poético, analizado desde la avezada mirada del profesor Ángel L. Prieto de Paula, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante, y concretada en el periodo que va desde la II República a la Transición. Reitero, el presente estudio del profesor Prieto de Paula, recupera, sin ambages, desde una perspectiva crítica, alejada del dogma, los aspectos más importantes del panorama poético español de más de 50 años de existencia, y lo hace, aclarando o corrigiendo llegado el caso, desde la más absoluta libertad, tal y como debiera ser siempre. El profesor Prieto de Paula lo ha conseguido, sin duda alguna, al canalizar la creación de todos y cada uno de los poetas españoles objeto de este estudio.