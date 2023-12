La defensa de la Constitución es algo que va más allá de los aniversarios y las fechas concretas. Respetar, cumplir y hacer cumplir nuestra norma de normas es apostar por mantener y ensanchar el marco de libertades y derechos que tanto ha hecho crecer, mejorar y progresar a España en las últimas décadas. Por desgracia, es evidente que a la hora de celebrar estos días el 45º aniversario de su aprobación podemos percibir sobre su futuro graves sombras creadas por los movimientos e intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez, voluntariamente maniatado a unos socios que han hecho de la cancelación de nuestra Carta Magna su principal objetivo. De hecho, la amnistía que plantea el presidente del Gobierno es una auténtica enmienda a la totalidad de la Constitución, como ha señalado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Borrar la comisión de delitos probados a cambio de apoyo político no sólo supone la voladura de la igualdad entre españoles que consagran nuestras leyes, sino que establece de manera inequívoca el final de la separación de poderes que está en la base de todas las democracias parlamentarias. La acción de Sánchez y sus ministros hace que hoy los españoles no seamos iguales, porque hay una serie de ciudadanos que tienen el privilegio de incumplir las leyes y modificar el Código penal a su antojo, mientras que otros estamos obligados al estricto cumplimiento de la ley. Y yo, como española, no quiero ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y tampoco quiero que nadie levante muros para dividir y enfrentar a las personas y a los territorios. Prefiero tender puentes y orientar la gestión hacia el diálogo y el entendimiento. Esa fue, precisamente, la base desde la que se gestó, votó y aprobó en 1978 la Constitución que tanto bien ha hecho a nuestro país. Gracias a ese espíritu de concordia, nuestro país ha alcanzado un progreso económico y social capaz de garantizar políticas avanzadas en el marco de una Nación única, aunque plural y diversa, de ciudadanos libres e iguales. Y los almerienses deben saber que para defender ese marco de convivencia van a poder contar siempre con el Partido Popular, que no va a cejar en el empeño de dar la batalla política y social para defender nuestra Constitución con total convicción, firmeza y serenidad.