No a pesar de que estamos en feria, sino porque estamos en feria y, quieras que no, se consume más de lo habitual, tienen más importancia las cifras, no solamente de los bancos de alimentos, sino también de los comedores sociales, esta mañana, primer día de feria, en el que estoy escribiendo estas líneas, me he alegrado de leer en estas mismas páginas que Mercadona ha donado en Almería, en lo que va de año, más de 188 toneladas de alimentos, equivalentes a 3.145 carros de la compra, entre 19 asociaciones y entidades sociales.

Lo ideal, sería que no fueran necesarias esas donaciones. Pero la realidad es que no solamente son necesarias, sino que la cifra va en aumento.

Hay que felicitarse por el aumento de las que estamos comentando, y agradecerlas. Pero hay que decir en voz, cada vez más alta, que algo falla en este supuesto Estado de Bienestar que nos venden los gobernantes.

No es, ni puede ser un Estado de Bienestar el que no aumenta su población, pero sí aumenta sus necesidades de solidaridad. Es mentira. En un Estado de Bienestar, no debe ser necesaria la solidaridad más allá del cumplimiento de las obligaciones y alguna ayuda puntual a determinadas organizaciones. En un Estado de Bienestar no puede, ni debe, haber tantas entidades privadas involucradas en regalar comida para cubrir necesidades básicas de una parte considerable de su población.