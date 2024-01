Juliodos de los principales significados de la palabra factor son: persona que hace algo y elemento o causa que actúan junto con otros (RAE) Conceptos que nos ayudan a comprendernos: Naturaleza, condición, tradición y factor humano. Tradición no es regresión. Para innovar y regenerar nuestras acciones, necesitamos la tradición. La historia es el ámbito de conocimiento que investiga, difunde, debate y conserva la vida de la Humanidad. La ciencia que reconstruye continuadamente sus acciones, dejaciones, dichas y quebrantos. La vida privada y pública de individuos, sus sociedades y Naciones. El campo de conocimiento que nos pone ante la difícil, contundente y vulnerable naturaleza humana. Con sus laboriosas luces y su devastadora oscuridad. Las fuentes documentales, de la arqueología a la archivística, son las herramientas indispensables para llevar a cabo la vital tarea que significa la historia. Búsqueda y contrastación de los hechos históricos, que no pertenecen a ninguna ideología política, ni grupo de poder. La memoria corresponde al ámbito personal de cada ser humano. El imaginario colectivo lo construyen, regeneran y comparten las sociedades humanas. Por eso la duda razonable es imprescindible. La naturaleza humana forma parte del medio ambiente, del ecosistema de la Tierra. La vida en este planeta exige equilibrio, puesto que ni su extensión ni sus recursos son ilimitados. Naturaleza humana es un concepto filosófico que se originó en la Antigüedad. En Grecia, Sócrates en el siglo V a. C. Aristóteles explica que la naturaleza humana se caracteriza por atributos únicos. Especialmente la capacidad de razonar y la necesidad de socializar. En China, para Confucio (551 a.C.-479 a.C. Qufu) y Mencio (372 a.C.-289 a.C. Zou) la naturaleza humana es innatamente buena. En contraste, para Xun Zi (313 a.C.-238 a.C. Chu) creador de una doctrina armónica sobre la naturaleza, argumento que la naturaleza humana carece de orientación moral, que es malvada. Pensaba que lo mejor del ser humano es fruto de la educación. Otro termino a tener en cuenta es el de condición humana. Toda la experiencia de las actividades humanas. Hannah Arendt distingue tres actividades que caracterizan la condición humana. Labor, trabajo y acción (1958) Historiar aglutina y estructura todos los saberes y sus áreas. Si no sabemos de dónde venimos no podemos saber a dónde vamos.