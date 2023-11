Las más esplendorosas manifestaciones de adhesión al general, las organizaba el ministro secretario general del movimiento Pepe Solís Ruiz, conocido como “la sonrisa del régimen”.

¡Cómo organizaba la demostración sindical del 1º de mayo!, ¡no fallaba un autobús!. Lo único que era “manifiestamente mejorable” era la bolsa de avituallamiento, no por los suculentos bocadillos y no por el botellín de cerveza, que los acompañaban, sino por los dos plátanos que iban en la bolsa y, que según experiencia propia, no porque yo fuera a alguna de esos viajes, sino por la costumbre de mi madre de meterme en la bolsa del bocadillo para el viaje en tren Almería-Granada dos plátanos: los muy puñeteros impregnaban de su sabor al magnífico bocadillo de jamón que los acompañaba en la bolsa. Una pena a la que me acostumbré.

Bueno, pues lo cierto es que el domingo no escuché la radio ni vi la tv, con lo que me he enterado “a posteriori” de que la manifestación de adhesión inquebrantable al “presidentísimo” Pedro, fue, como era lógico esperar, un éxito de asistencia de público. ¡Ya quisieran algunos para sí la poderosa maquinaria de organización que tiene el partido organizador de la misma!, aunque el titular de El País es algo cicatero pues encabeza la crónica del mitin con: “Sánchez reúne a 5.000 fieles en un mitin a puerta cerrada pese a pagar bus y bocadillo”.

Por otra parte, de las crónicas leídas me encanta la cultura que destila el dirigente, pues en su parlamento introdujo una cita en inglés: “keep calm and carry on”. Pero, cuidado con las citas, que “las carga el diablo”. Su traducción literal es “Mantén la calma y sigue adelante” y, en inglés, es por una parte, el título de un álbum lanzado por Mercury en el 2009, que debutó en el número 11 en las listas británicas, la posición más baja para un álbum de estudio lanzado por la banda. Y, por otra parte, también en inglés, es un póster producido por el gobierno del Reino Unido en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de subir la moral de la ciudadanía del país bajo amenaza de una invasión inminente. Fue poco conocido y nunca usado. El póster fue redescubierto en 2000, y ha sido relanzado por una serie de compañías como tema decorativo para una serie de productos. O sea, que en ninguna de las dos ocasiones tuvo mucho éxito.

Y por último, pido un favor: Si alguien me puede confirmar que la canción con la que “se abrió” la sesión es “Pedro” de Raffaella Carrá que me lo diga a través de “mi email” que va junto a la firma del presente. Gracias.