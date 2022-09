Mbappé y las Ciencias Ambientales

En 2021 se presentó la película "Don´t look up" (No mires hacia arriba), una sátira de la indiferencia de los gobiernos y los medios de comunicación ante la crisis climática. El filme trata sobre el esfuerzo que un profesor (Leo DiCaprio) y una estudiante de postgrado (Jennifer Lawrence) hacen, para advertir a la sociedad de la catástrofe que se avecina por la colisión de un enorme cometa con la Tierra. Nadie, ni la prensa, ni el gobierno, ni las redes sociales, se toman en serio la advertencia y llegan a mofarse de ellos. Un ejemplo reciente de este negacionismo inconsciente, o simplemente de ignorancia, ha sido la risa de Mbappé y su entrenador ante la pregunta de un periodista sobre si pensaban viajar en tren para reducir la huella carbono. La sociedad sigue instalada en la utopía tecnológica, y no es consciente de las enormes transformaciones de toda índole que nos esperan. La tecnología y la ciencia son y serán imprescindibles para salir de esta situación, pero sin un verdadero cambio social no servirán de nada. Conscientes de este desafío, en 2018 promovimos un plan de estudios para ofrecer un programa formativo en Ciencias Ambientales que dotara a la sociedad de los recursos humanos necesarios para contribuir y provocar la transición a la sostenibilidad, es decir, ¡mirar hacia arriba y evitar el cometa! Nuestros estudiantes se preparan para aplicar la ciencia y tecnología más avanzada ante los problemas ambientales, situar nuestro bienestar en el centro de éstos, y liderar los cambios sociales y culturales necesarios. El nuevo grado es una contribución académica imprescindible para la sociedad, que así puede disponer de profesionales capacitados resolver aspectos esenciales para el bienestar humano en el siglo XXI. Los primeros egresados saldrán este curso con una mochila cargada de conocimientos y destrezas derivados de múltiples disciplinas de las Ciencias Naturales y Sociales. Cuando ellos entraron en la UAL el centro de la problemática ambiental giraba alrededor de una niña de 16 años, Greta Thunberg, a la que los negacionistas del cambio climático acusaron de demostrar un compromiso con el planeta impropio de alguien muy joven, o más concretamente de estar manipulada. Lamentablemente, 4 años después, comenzamos el curso con Mbappé una persona que, como muchas otras, aún parecen no estar dispuestas a mirar hacia arriba.