Tengo que dar una conferencia en el Foro Mujer y Sociedad de Sevilla sobre el Mentoring. Para ello, he pedido su testimonio a algunas personas a las que he ayudado como Mentor. Recordemos antes, que el Mentoring es un proceso de ayuda personal. De manera sencilla, se puede decir que el Mentoring es una relación entre una persona con mayor experiencia que ayuda a otra a desarrollar su proyecto profesional y personal. Además de ayudar a profesionales de diferentes edades, que me solicitan ser su Mentor, participo en diferentes programas de Mentoría para universitarios, como el de la Universidad de Alcalá y en otros, en los que los estudiantes están a punto de terminar sus estudios y se han de preparar para incorporarse al mercado laboral.

Dos características importantes del Mentoring son la confidencialidad y la confianza que se adquiere a partir del conocimiento mutuo, la sinceridad y la transparencia. Como se puede comprobar en el caso siguiente, el Mentoring es un medio eficaz para ayudar a los universitarios a crecer profesional y personalmente. Eva, de 21 años, es estudiante de tercer curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Sus experiencias están publicadas en mi blog y con su permiso, las resumo a continuación. En las primeras entrevistas se logró la confianza necesaria para definir los objetivos a conseguir y así poder concretar un proyecto sólido profesional y personal. También analizamos mis posibilidades de mejora y de crecimiento. En lo personal, ha sido enriquecedor. Me ha ayudado a saber disfrutar del camino que me llevará a alcanzar los objetivos personales, siendo feliz en cada paso que doy y saber apreciar las cosas verdaderamente importantes, dejando a un lado lo banal y lo mundano. Por otro lado, también me ha enseñado a no adelantarme a los acontecimientos, creer en mi proyecto y trabajar para ello. He aprendido a no preocuparme de posibles problemas que en un gran porcentaje seguramente no ocurrirán. Ha supuesto factor de motivación e ilusión para los años venideros. Una gran experiencia que me llevo para toda la vida y con grandes consejos para aplicar en el presente y en el futuro. Me gustaría resaltar que es imprescindible el compromiso y la confianza en el proyecto personal para que resulte satisfactorio. Asimismo, es muy importante depositar confianza plena en el mentor. Para mí ha sido un programa verdaderamente enriquecedor que recomendaría a todo el mundo.