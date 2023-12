En mi época universitaria realicé un trabajo sobre el libro Carta abierta a una universitaria, del sociólogo Amando de Miguel. Durante su elaboración observé una relación en la evolución de la historia política de España con periodos de seis años, algunas veces casi se ajustan y otras varían en más menos un año. Con el tiempo he ido reflexionando sobre tal relación, confirmándome en esta idea tan particular en la que he concluido.

Estos periodos comienzan en 1933, continuando con los seis años siguientes, 39-45.

En el periodo 33-39 se produjo la ruptura de la convivencia nacional. Tras la guerra civil, el 39-45 significó la fundación del nuevo régimen, en el 45-51 su institucionalización, siendo el sexenio siguiente el de la consolidación. Entre el 57-63, se opta por la modernización de sus estructuras mediante una renovación, comenzando en el 63-69 su desarrollo político, concluyendo en el periodo 69-75 con un proceso de apertura ideológica. En este periodo se comenzó con un pensamiento perfeccionista, concluyendo con una postura más abierta a ideas liberalizadoras. La consecuencia fue que en el siguiente periodo se abriera un proceso reformista, abriendo el Régimen a todos los partidos que quisieran participar en una reforma institucional, pensando los hombres del Movimiento que podrían ganar, para poder mantener las esencias que sostenían las estructuras del Estado. Mas la sorpresa vino con el resultado electoral, pues aunque ganaron el pueblo español quería cambiar, siendo el porcentaje de votos obtenido por la izquierda muestra de ello. Con la Constitución se inicia el tramo 81-87, donde se continuó con la Transición iniciada en el 79-82 y llevada a fondo desde el 83 por el PSOE. Inicialmente este partido preconizaba la ruptura política, pero optó con el llamado “cambio”, el cual fue llevado a cabo entre el 87 y 93, cuando España, con el 92 como evento, trasformó su realidad social. Del 93 al 99 se produjo una consolidación democrática refrendada con el cambio de la jefatura de gobierno, iniciando el PP en el 99 un proceso de rectificación legislativa, impedido por la victoria socialista de 2004. Durante los seis años siguientes se quiso realizar un cambio más profundo, siendo truncado por la crisis económica del 2011. El PP, en el periodo 11-17, intentó consolidar el Sistema del 78. De 17 al 23 se inicia un proceso de cambio extremo, no conseguido, fallido por la pandemia de la COVID y falta de apoyos suficientes. Ahora comienza un incierto periodo 23-29.