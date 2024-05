últimamente el Ayuntamiento está que se sale, no para de darnos alegrías con sus decisiones y que encendidos temas de conversación en bares, peluquerías y gimnasios, estos modernos centros de terapia ocupacional.

Hace unos años el Ayuntamiento adquirió el antiguo edificio de correos por algo más de un millón de euros. La idea inicial era usarlo para revitalizar el centro con un uso cultural, llenándolo de actividades que atrageran personas. Pero el anterior alcalde, en un alarde de imaginación, se lo ofreció a la Consejería de Agricultura, le colocaron un nombre en inglés con referencias a la Caja Mágica y a lo Sostenible, y con esa magnifica gestión se fue a Sevilla y nos dejó el mojón. El Smart Green Cube es un centro de innovación tecnológica de la agricultura, cuyo sitio natural de ubicación debería ser el PITA, el Parque Tecnológico. Pero primero había que demoler el antiguo edificio, lo que también nos ha supuesto una pasta, y una vez que nos hemos encontrado con el solar, han comenzado las voces críticas. Parece que, por fortuna, alguien un poco más espabilado ha decidido, hace un par de semanas, que el Cubo Verde Inteligente estará mejor en otro lado más “lógico” como el “Parque Tecnológico”. Nos hemos librado por los pelos y se ha impuesto la cordura, aunque hemos perdido varios años de gestiones y nos hemos dejado unos milloncejos por el camino. Otra cosa. La semana pasada fuimos noticia nacional de portada en periódicos, radios y televisiones de todo el país. Y no fue por una magnifica promoción turística, sino por una campaña publicitaria contra la violencia de género que horrorizó a la propia alcaldesa. A la imagen de un niño le acompañaba la frase “Si dice no, no es sexo, es agresión”. Pues a pesar del disparate conceptual, la única reacción han sido los espavientos dialécticos de la Sr. Vazquez, mientras la concejala responsable sigue en su puesto, dispuesta a seguir metiendo la pata, a pesar de haber perdido un buen dinero tras quitárselo el Ministerio, que era quien financiaba la campaña. ¡Este es el premio a una gestión bien hecha ¡

No caigamos en el desánimo, que en la casa del pobre no hay descanso con las desgracias, porque este fin de semana se nos viene la Noche en Blanco y parece que llega con polémica. ¿Qué sorpresa nos tendrán preparada nuestros regidores? ¿Otro ejercicio de improvisación y despilfarro? En próximas entregas les tendré al corriente.