Las cartas de Agradecimiento

Los Guardias Civiles en su callado quehacer no hacen más que cumplir con su obligación, sin embargo, testimonios de esta naturaleza nos reconfortan y nos motivan, aún más, en nuestro servicio cada día·" Así termina la carta recibida del General jefe de la Guardia Civil de la zona de Andalucía. Se debe a que hace unos días, pasando cerca de un cuartel de la Guardia Civil tuve una necesidad que me llevó a acudir al cuerpo de guardia para pedir ayuda. Recibí un trato excelente por los guardias civiles que me atendieron.

Me sentí muy satisfecho del servicio recibido- Esto me llevó a poner por escrito mi felicitación y agradecimiento por la profesionalidad y amabilidad que había percibido. Por eso, en otro párrafo de esa carta me dice que "Le agradezco su testimonio y le manifiesto la satisfacción que me produce el reconocimiento manifestado, significándole además que supone un motivo de orgullo para la Guardia Civil, lo cual sin duda redundará y vendrá a potenciar el prestigio del Cuerpo". Cuando manifesté mi agradecimiento me sentía orgulloso de la Guardia Civil, ahora después de esta carta mi orgullo y admiración es mayor.

Esta carta es un ejemplo de algo que practico desde hace años: manifestar por escrito, mi felicitación y agradecimiento por los servicios que recibo con profesionalidad y amabilidad. He recibido cartas de unos Grandes almacenes, de Renfe y de otras empresas. He comprobado que generalmente en las empresas solo existen impresos de quejas y reclamaciones. No está previsto que los clientes agradezcan el buen trabajo que realizan tantos empleados que destacan por su profesionalidad, un espíritu de servicio y una amabilidad que se reflejan en detalles tan sencillos como una sonrisa.

Me parecen importantes todas las cartas recibidas, pero guardo con especial cariño la carta que me escribió a mano la chica que me atendió en una cafetería. Después de poner mi felicitación y agradecimiento por escrito al despedirme me entregó el siguiente texto: "Nuestro máximo agradecimiento a una compañía inesperada, y a una amabilidad ejemplar. Esperamos volver a verlos y disfruten de otro buen rato con nuestros servicios" Firmaban las dos empleadas y se despedían con afecto.

Y tú, ¿Das las gracias por los servicios que recibes? ¿Alguna vez lo has puesto por escrito? Te aconsejo que experimentes y compruebes los efectos que esos agradecimientos tienen en las personas que te prestan el servicio.