Tus ancestros usaban calendarios lunares para medir el paso del tiempo, pero eran conscientes, ya en las civilizaciones más antiguas, de que se iba perdiendo la sincronización con las estaciones, por lo que adoptaron la práctica de añadir días adicionales cuando resultaba oportuno.

César, aprovechando su aventura egipcia, estableció el calendario de 365 días, añadiendo un día adicional cada cuatro años, lo que ha llegado hasta nuestros días, con las modificaciones introducidas por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI, aunque culturas como la china o la islámica aún cuentan de otras maneras.

El ajuste del calendario solar con el año cronológico nos lleva este 2024 a que el mes de febrero tenga un día más, el 29, y por lo tanto, este será un año bisiesto, que tradicionalmente se ha considerado sinónimo de mala suerte. Te cuentan que los romanos cerraban los templos para evitar la ira de Júpiter, que los griegos creen que casarse en este año lleva al fracaso de la pareja, que lo era el año en el que murieron Shakespeare y Cervantes, en el que fracasó la Armada Invencible, cuando se hundió el Titanic o empezó la Guerra Civil española. Terremotos y tsunamis sucedieron en años bisiestos, y también lo fue en el que asesinaron a Gandhi o a Martin Luther King.

Parece que se confirmó la malaventura en el año 2020, con los acontecimientos provocados por la COVID-19, que también era bisiesto, y atendiendo al refranero popular, resultó ser un año siniestro, cuyos coletazos llegan hasta nuestros días, y a este nuevo año bisiesto.

Tú eres mas de las que creen que la suerte te la haces tú mismo, enfrentando cada día con entusiasmo y sabiendo que pueden venir bien dadas, pero que la felicidad no es un estado, sino un instante, y que a la vuelta de la esquina te puede estar esperando el dolor, así que un día más no puede ser determinante en el porvenir, que este no es más que otro año.

Pero como también eres prudente, este 2024 te propones pensar más las cosas, mirar dos veces antes de cruzar la calle, llevar un paraguas en el coche donde nunca llueve, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, y disfrutar cada momento, sin adelantarte a los acontecimientos, que todo es posible.

Y piensas que no puede ser tan malo, porque tienes un día extra para quedar con los amigos, y que lo que de verdad importa es vivir cada día de cada año, incluso este 29 de febrero.